"LOL" regresa para dar un millón de pesos por no reír

El reality show "LOL: Last One Laughing" no es para todos los comediantes, eso lo aseguró el standupero Alex Fernández, quien por segunda ocasión entra a este reto de resistencia y talento para hacer reír a los demás, convocado por el productor y actor Eugenio Derbez.

"No es un programa en donde metas a 10 comediantes y cada quien haga su rutina. No es eso, es un experimento completamente salvaje, muy físico, y si éste no es tu tipo de comedia, te puedes encontrar en un ambiente muy agresivo y complicado, donde no está el humor más refinado", declaró Fernández.

El 13 de diciembre, a través de la plataforma de Amazon, se estrenará la nueva temporada de LOL, donde personalidades como Alex Fernández, Bárbara Torres, Carlos Pérez "El Capi", Mauricio Barrientos "El Diablito", Gustavo Munguía, Iván "La Mole", La Kikis, Ricardo O’Farrill, Slobotzky y Verónica Toussaint tendrán que convivir en aislamiento durante máximo seis horas, intentando evitar reír con las cosas que harán y dirán sus compañeros, con el fin de hacerse con el premio de un millón de pesos.

"El Diablito" señaló que en este programa lo complicado no es evitar reírse sino hacer reír a los demás, que fue la parte que no entendieron los participantes de la primera temporada, porque algunos se dedicaron a retraerse y así evitar que les sacaran una sonrisa.

"Hay un desgaste emocional muy fuerte, estar haciendo esto durante máximo seis horas te va desmoralizando porque piensas:

'No soy chistoso, no sirvo para nada', porque ves que todo el mundo es divertido y cuando tú haces algo nadie se ríe, entonces eso te va tumbando. Creo que hay un juego físico y de comedia, y otro psicológico en la casa", aseguró Fernández, quien no dejó pasar su percepción: "es el peor salón de clases al que has entrado durante seis horas".

Alex Fernández y "El Diablito" son los únicos integrantes que repiten la experiencia, pero aseguran el haber conocido este proyecto con anterioridad no les da ventaja sobre los demás, por los cambios en la dinámica del juego y los nuevos compañeros.

"En la primera temporada llegué como más noble, más inseguro, pero esta vez dije, no me importa, voy a jugar el juego. Fui más una mala persona", explicó Alex Fernández, quien en la primera temporada perdió el millón de pesos frente Alex Montiel, en su personaje de El Escorpión Dorado.

"Yo utilicé el ser desconocido como ventaja, porque nadie sabía por dónde iba a atacar, aunque lo mío es físico, porque pensé que mi persona hacía reír y aquí no funcionó, así que usé otro tipo de ventajas. También está difícil cuando te enfrentas a mujeres porque crees que puedes ser agresivo con ellas, pero dices 'es que es chava', es diferente hacer tu estrategia contra un hombre", señaló Ivan Femat "La Mole".

De nueva cuenta el género femenino tuvo representantes en esta competencia. Esta vez fueron Bárbara Torres, La Kikis y Verónica Toussaint quienes se midieron en igualdad de circunstancias con los varones de esta segunda entrega de LOL.

"Fue complicado porque nunca había estado con estos hombres y son otra generación, tienen otro humor, ya traen otra onda. Entonces como a la 'tía pachangas', ya me tratan con respeto y se burlan de mí; son listos e incisivos", dijo Vanessa.

jb