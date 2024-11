Kunno responde a comentarios negativos por ser amigo de Ángela Aguilar

Recientemente, la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se ha visto en una serie de escándalos debido a la relación que lleva con el artista de música regional, Christian Nodal.

Lo que los fanáticos más critican de esta relación es la supuesta traición a la ex de Nodal, Cazzu, pues justo después de que terminó con la argentina, el cantante de banda anunció su relación con Ángela.

No obstante, hay quienes afirman que Nodal estaba en todo su derecho de iniciar una vida nueva, pero eso no ha dejado exenta de burlas a la cantante de 21 años.

Una de las figuras que más ha defendido a la hija de Pepe Aguilar ha sido el influencer Kunno, quien en los últimos días también se ha visto envuelto en una controversia debido a unas imágenes que circularon donde se le ve junto a la cantante en un evento de la "Mujer del Año".

Estas fotos fueron rápidamente comentadas en redes sociales, donde algunas personas cuestionaron la cercanía entre ambos, mientras que otras criticaron al creador de contenido por su relación con la joven artista. Estas críticas han hecho que el influencer saliera a hablar frente a las cámaras.

Durante los premios Kids' Choice Awards 2024, Kunno aclaró los comentarios que han hecho algunos usuarios sobre él, quienes lo han tachado de "doble cara"; ya que mencionó que cuando "él recibió una de las olas más grandes de hate hace años, cuando apenas tenía 21" solamente 5 personas estuvieron para él, entre ellas Ángela Aguilar, por lo que aseguró que él quiere ser leal con Aguilar y apoyarla en estos momentos.

“Todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo, sufrí muchísimo, acudía terapia y hoy en día después de haber trabajado, después de haber experimentado el ”hate", después de haber priorizado mi salud mental, quiero ser esa persona que no estuvo para mí. Entonces hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué."

Estas palabras fueron plasmadas en un video que fue difundido en el canal de YouTube "Qué buen chisme", donde usuarios no tardaron en dejar comentarios como: "Ángela es una súper estrella le duela a quien le duela", "Tanto que la defiende y lo trataron como apestado", "Cuando Nodal estaba con Belinda, él era amigo de Belinda, lo mismo con Cazzu , ¿y ahora, amigo de Angela? ".

CM