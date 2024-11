Así fue el cierre de Paul McCartney en el Corona Capital 2024

El domingo por la noche, Paul McCartney se encargó de cerrar con broche de oro uno de los festivales de música más esperados por todo México: el Corona Capital 2024.

Muchos de los asistentes compraron su boleto solamente para ver al exmiembro de los Beatles, y desde el inicio del día de su presentación se pudo observar a los fans caracterizados del "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Recientemente, McCartney ya se había presentado en otros festivales grandes, tales como Coachella y Glastonbury. En esta ocasión, el Corona Capital formó parte de su gira “Got Back”, al igual que sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En esta nota te compartimos todo sobre la actuación del artista la noche de ayer.

El concierto comenzó con una descarga de adrenalina cerca de las 11:30 de la noche cuando sonaron los primeros acordes de "A Hard Day's Night".

"¿Qué húbole banda?", saludó McCartney usando jerga mexicana. "Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español".

A su "maravillosa" esposa Nancy Shevell, quien dijo que se encontraba entre el público del Corona, le dedicó "My Valentine" y recordó a Jimi Hendrix con un fragmento de "Foxey Lady". Pero la mayor sorpresa de la noche fue su invitada, St. Vincent, para "Get Back". Momentos después, en una segunda vuelta a escenario, el público enloqueció con una aparición de Jack White y a St. Vincent para "The End". Los dos invitados también formaron parte del cartel del Corona.

Como en conciertos anteriores, McCartney incluyó "Here Today" que presentó como "una rola" que escribió para su "querido carnal" John Lennon, también interpretó "I've Got a Feeling", mientras se proyectaban imágenes de Lennon en el famoso concierto de la azotea de Apple Corps, que daban la sensación de que ambos estaban haciendo un dueto en vivo. Cantó, además, la más reciente canción de The Beatles, "Now and Then" creada con inteligencia artificial para completar un demo de Lennon.

La gente estaba ansiosa por escuchar canciones de The Beatles y McCartney cumplió, ofreciendo temas como "Let It Be", "Helter Skelter", "Come Together", "Carry That Weight" y "Lady Madonna".

"Vamos a regresar en el tiempo a un pequeño lugar en el norte de Inglaterra, llamado Liverpool, y en Liverpool había cuatro chicos que querían hacer un disco, así que fuimos de Liverpool a Londres a los estudios Abbey Road", dijo en inglés. "Esta es la primera canción que grabamos los Beatles en Abbey Road", agregó en español antes de entonar "Love Me Do".

Un momento cumbre llegó con "Hey Jude", cuando el astro de 82 años dirigió a la multitud. Primero, pidió un coro solo de chicos y luego, invitó sólo a las "mamacitas", como afectuosamente llamó a las chicas.

De su otra famosa banda, Wings, también hubo canciones como "Nineteen Hundred and Eighty-Five", "Let 'Em In", "Band on the Run" y una de las favoritas de la noche, "Live And Let Die", que incluyó todo un despliegue de pirotecnia.

McCartney tocó el bajo Höfner que lo caracteriza desde sus años de Beatle, además del piano, la mandolina para "Dance Tonight" y la guitarra acústica para "Blackbird" y "Here Today".

El rockero, quien había visitado México en 1993, 2012 (para un histórico concierto en el Zócalo capitalino), 2017 y el año pasado, igualmente con la gira Got Back, se despidió prometiendo que volvería pronto.

CM