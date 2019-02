Kudai se renueva; se presentará en la ciudad

La banda chilena Kudai regresa a Guadalajara luego de varios años de ausencia. Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi y Nicole Natalino se reencontrarán con su público tapatío este próximo 8 de febrero en concierto en el foro C3 Stage como parte de su gira “#LluviaDeFuegoTour”.

En entrevista, la alineación promete cantar esos temas que los dieron a conocer en México, pero también las nuevas canciones desde su regreso a la música. Actualmente, promueven su sencillo “Dime cómo fue”.

“Estamos más que contentos (de regresar) en mi caso será la primera vez, porque apenas estaré en Guadalajara. Estamos con todas las energías. Ya me han contado de las cosas increíbles que hay como la comida, tengo muchas ansias de ir”, comparte Nicole.

Sobre reencontrarse con la música y con sus fans que los habían esperado durante mucho tiempo en México, Tomás señala que ha sido una grata experiencia volverse a conectar con todo este mundo. “Es otro tipo de relación, porque antes teníamos todo bastante armado, ahora tomamos todo como adultos que somos, aprendimos a trabajar en equipo, estamos haciendo varias cosas que nos faltaban en la etapa anterior, así que estamos viviendo un momento muy distinto lleno de cosas nuevas, sentimientos nuevos y mensajes también nuevos en las canciones sin perder la esencia nuestra, así que estamos muy contentos de regresar a Guadalajara con un show que tiene tanto de lo viejo como de lo nuevo”.

Estas nuevas canciones que preparan, serán parte de un disco que aún no tiene fecha oficial de estreno, pero que será por estos meses. “El álbum va a contar con aproximadamente 11 canciones y lo único que podemos adelantar -porque aún no sabemos es qué fecha lo vamos a lanzar- sería publicar algunas otras canciones antes de que salga al mercado el disco. Pero, el título será el nombre de una canción que viene dentro de él. Nosotros somos mucho del recuerdo, creo que somos bastante nostálgicos en ese sentido y a pesar de que hoy en día las plataformas digitales van más aceleradas y la información que le llega a la gente es bastante más rápida, nosotros sí preferimos y quisimos volver a sacar un disco porque creemos que como arte también es importante”, explica Bárbara.

La sinergia con la música

Kudai, cuando eran adolescentes, como ellos mismos lo dicen, tenían todo ya hecho en la música, sólo se presentaban a cantar y a hacer la gira por diferentes países, ahora como líderes de su proyecto también se incorporan a otras cuestiones como la mercadotecnia o la organización de sus espectáculos. La manera de disfrutar su vocación ha cambiado, así lo describe Bárbara.

“Cada proceso ha sido súper importante y único, ha servido de experiencia. En un principio a los 15 años, claro, necesitábamos mucha ayuda en la parte musical, siempre estuvimos acompañados de Gustavo Pinochet y un gran equipo de compositores y productores. Pero para esta etapa no ha dejado de ser así, porque fue una composición muy en grupo, muy en equipo, pero la diferencia es que ahora nosotros estamos a cargo de este proyecto; somos mucho más grandes y con más herramientas, cada uno aporta en gestión, en cosas contables, cosas que no veíamos antes y de las que ahora ya nos estamos haciendo cargo, además de todo lo artístico, ya no somos niños así que tenemos una gran responsabilidad. Así que en temáticas también estamos tratando de tocar cosas sociales pero súper actuales y que lleguen a la gente”.

En ese sentido, agregan que también están experimentando en su proyecto con las melodías, los instrumentos y las letras: “Para ser un artista más completo hay que entender y comprender todo lo que involucra tu proyecto. Este Kudai viene muy recargado con música nueva y con videos con temáticas increíbles”, finaliza Pablo, no sin antes mencionar que estarán de gira por varias ciudades de Latinoamérica y pensado en realizar alguna colaboración.

¡Agenda!

Kudai, en C3 Stage, el 8 de febrero a las 19:00 horas. Preventa General: 700 pesos, balcón en 1000 pesos en boletia.com