KidZania... ¡Bienvenida a Guadalajara!

El furor que causa KidZania dentro y fuera de México es más que evidente, y ayer durante el corte de listón de la apertura de su cuarta sede en el país, este parque temático enfocado al público infantil significó una de las aperturas más esperadas del año en la metrópoli tapatía, especialmente en Zapopan y Plaza Patria, que albergan este concepto desarrollado y concebido en la Ciudad de México por Xavier López Ancona, presidente y fundador de KidZania.

Previo al corte de listón, Xavier López Ancona recordó los inicios de KidZania, así como los compromisos y planes que este proyecto plantea desde su primera apertura en Santa Fe (Ciudad de México) en 1999 y que desde entonces ha catapultado a KidZania a 19 países más, situándola como una de las empresas mexicanas más exitosas en el extranjero.

Durante la ceremonia, el presidente y fundador de KidZania reveló los planes de crecimiento internacional del parque temático, pues en pocos días Costa Rica tendrá el privilegio de contar con este concepto, además de otras naciones que ya están en desarrollo de la infraestructura necesaria para albergar a su propia KidZania, como: Nueva York, Chicago, Toronto, París, Johannesburgo, Abu Dhabi y Dallas, por ejemplo.

“Dentro de México nosotros financiamos, desarrollamos y operamos los centros, fuera de México estamos creciendo a través de la franquicia; buscamos un socio local que tanga la inquietud de hacer un programa para los niños, que tenga los medios de inversión y experiencia; en promedio KidZania implica una inversión entre 10 y 25 millones de dólares”, comentó López Ancona.

Añadió que KidZania Guadalajara es el primer centro en contar con el modelo 4.0 del parque temático, en el que se incluyen nuevas opciones de contenido y actividades de juego de rol con animación o robótica, además de que los padres de familia también tendrán actividades compartidas junto a sus hijos.

“Estuvimos cuatro años haciendo mucha investigación de mercado con los niños para saber qué les gustaba y qué no les agradaba de KidZania. Lo más importante no es presentarle a los niños cómo es el mundo de hoy; sino cómo es el mundo del futuro, nos acercamos a ver qué nuevas profesiones hay y KidZania 4.0 se lanza en Guadalajara y todos los que están en desarrollo tendrán este concepto”, explicó Xavier López Ancona al añadir que posteriormente se sumarán dos socios de industria más a KidZania Guadalajara con temáticas enfocadas a los drones y nuevas tecnologías y contenidos a través de aplicaciones.

Otro punto que Xavier López Ancona destacó de KidZania 4.0 es la zona “RightZKeepers Neighborhood”, enfocada para infantes de 1 a 5 años, así como las innovaciones tecnológicas en todo el parque temático junto a su aplicación digital (App) que brinda a los padres de familia información en tiempo real sobre la ubicación de sus hijos dentro de KidZania, fotografías y actividades en las que han participado y juegos desarrollados para sistemas iOS y Android.

Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, en compañía de Roberto Hemuda, presidente de Plaza Patria, recalcaron el compromiso de apoyar iniciativas que apuestan por la educación, el fomento de valores sociales y el aprendizaje a través de la diversión tal cual lo propone KidZania mediante sus “Socios de Industria”, empresas locales y nacionales que construyen esta ciudad dedicada a los niños para que conozcan cómo funciona una urbe desde sus profesiones y sectores.

“Dijimos que íbamos a convertir a Zapopan en la Ciudad de los Niños, una de las cuestiones más importantes es que esto no fuera un slogan publicitario, sino que fuera realmente una política pública. Hemos implementado gran cantidad de acciones a favor de los niños y del municipios, pero faltaba algo, un sustento y pilar que empezamos a trabajar hace dos años y medio y hoy con el apoyo de KidZania y Plaza Patria, vemos esto hecho realidad, es un gran honor y orgullo que KidZania esté en Zapopan”, señaló Pablo Lemus.

Corte de listón a cargo de directivos de KidZania y Pablo Lemus, alcalde de Zapopan. EL INFORMADOR/E. Barrera

El ABC de KidZania

¿Qué es KidZania? Es un centro de educación y entretenimiento infantil; el primero en ofrecer actividades basadas en el juego más antiguo: el juego de rol. En este sitio los niños pueden jugar a ser policías, médicos, periodistas, chefs, entre casi 50 profesiones y oficios.

¿Cuánto dura el recorrido? En KidZania no existe un recorrido determinado, éste será determinado por los gustos e intereses de los niños, cada una de las actividades tiene un tiempo de duración que va de los 15 a los 25 minutos.

¿Qué incluye el boleto de KidZania?

KidZania requiere de un pago único a la entrada, el cual incluye:

-La entrada a todos los establecimientos dentro del centro.

-Un cheque de 50 kidZos por niño.

-Un brazalete de identificación para cada miembro del grupo que entre a KidZania.

¿Qué son los kidZos? Los kidZos son la moneda de KidZania y estos se imprimen en billetes de las siguientes denominaciones 1, 5, 10, 20, 50 y 100.

¿En qué pueden utilizar los kidZos? Dentro de KidZania hay actividades que tienen un costo en kidZos como la fábrica de paletas heladas, la fábrica de chocolates o el estudio de diseño. Con kidZos los niños pueden comprar artículos reales en la tienda departamental o la tienda de regalos.

Además podrán acudir al banco a abrir una cuenta de débito para ahorrar sus kidZos, que podrán utilizar en su siguiente visita; también se puede donar para una causa y posteriormente, KidZania se asegura que esa contribución llegue a la causa relacionada a la niñez que se haya elegido.

¿Los papás pueden hacer actividades o participar en ellas? No, no pueden participar en ninguna de las actividades, con la única excepción en que el niño no pueda realizarlas por sí mismo.

¿Los papás pueden salir de KidZania mientras sus hijos están jugando? Los niños mayores a 8 años pueden quedarse sin supervisión, siempre que se notifique que el padre no ingresará a KidZania y proporcione un número de teléfono celular o un contacto para cualquier emergencia. Si el niño es menor a 8 años, no puede quedarse sin supervisión en KidZania.

¿Cuentan con servicio médico? Sí, el servicio médico se encuentra localizado a un costado de los Simuladores de Vuelo y arriba de la salida del centro.

KidZania GDL en números

4 mil 300 metros cuadrados de superficie.

5 mil 700 metros cuadrados de construcción.

25 metrópolis tiene KidZania, en 19 países del mundo.

50 actividades didácticas de planta.

250 millones de pesos de inversión.

400 empleos generados.

33 Socios de industria.

Mil 200 visitantes en promedio al día.

Reconocimientos

Desde su apertura, KidZania se ha consagrado como una empresa comprometida en sus contenidos y calidad de servicio que le han valido importantes reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales como: “Franquicia Destacada en el Extranjero”, “Premio Nacional de Calidad”, “Mejor Nuevo Parque Temático”, “Mejor Centro de Entretenimiento Familiar en el Mundo”, “Mejores Empresas Mexicanas” y “Distintivo ESR”, por ejemplo.