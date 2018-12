Kevin Spacey será acusado de agresión sexual: The Boston Globe

El actor Kevin Spacey será inculpado por una presunta agresión sexual en julio de 2016 contra un muchacho que entonces tenía e 18 años, informó este lunes el diario The Boston Globe.

La policía de la isla de Nantucket, Massachusetts, investiga desde noviembre de 2017 este supuesto caso de agresión sexual, luego de que la madre del muchacho adolescente anunciara una demanda contra el actor por haber abordado a su hijo en un restaurante y tocado sus genitales.

De acuerdo con el periódico, que cita al fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey, ganador de varios premios Oscar, que fue acusado por varios hombres de agresiones sexuales tras el surgimiento del movimiento #MeToo, será inculpado formalmente el 7 de enero.

Asimismo, un masajista de California demandó en septiembre pasado a Spacey, de 59 años, por supuestos abusos.

El demandante, que no fue identificado, alegó ante un tribunal de Los Angeles que Spacey lo manoseó durante una sesión de masaje en Malibú, California, hace dos años.

Kevin Spacey rompe el silencio

Por su parte, Spacey publicó un video en redes sociales donde aparentemente interpreta a "Frank Underwood", personaje que parece en la serie de Netflix "House of Cards", para hablar sobre las acusaciones y defenderse de ellas.

El video titulado "Let Me Be Frank", adopta el personaje y mezcla las palabras que el personaje utiliza para asegurar y desafiar al público para tenerlo "de vuelta".

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás, se lo que quieres, tú me quieres de vuelta", dijo el actor mientras cocina. "Sólo mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía ¿No sería eso fácil?", agregó el actor, sin especificar a qué se refería al personaje de la famosa serie de la plataforma.

"Nunca me vieron morir realmente, ¿o sí?", concluyó Spacey para aclarar su papel en la serie como "Frank Underwood".

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 de diciembre de 2018

Spacey también fue acusado a fines de 2017 de acosar y agredir a dos jóvenes actores menores, así como de mala conducta en el set de "House of Cards", serie de la que fue relevado.

A principios de noviembre, en Reino Unido, Scotland Yard abrió una investigación sobre dos agresiones sexuales y varios casos de acoso en el Old Vic Theatre de Londres, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

AC