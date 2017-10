Anthony Rapp, el actor que acusó a Kevin Spacey

Anthony Rapp tenía 14 años en 1986. Iniciaba una carrera en la actuación en Broadway y una noche acudió a una fiesta en la que convivió con Kevin Spacey.

Lo que Rapp recuerda es que Spacey lo levantó, lo llevó a una cama y se acostó sobre él cuando ya otros invitados se habían retirado. El entonces adolescente empujó a Spacey y se retiró del lugar. Tenía la impresión de que el actor estaba alcoholizado.

Más de 30 años después, Rapp decidió revelar el incidente, lo que orilló a Spacey a admitir públicamente su homosexualidad y a ofrecerle una "disculpa sincera" por lo ocurrido, aunque confesó que no lo recordaba.

Rapp nació en octubre de 1971 en Chicago y una década más tarde ya había iniciado su carrera en la actuación con el musical "The Little Prince and the Aviator".

"You're a good man", "Charlie Brown" y "Little shop of horrors" son otras de sus obras en Broadway, aunque su papel más destacado (interpretado en tres etapas distintas) es el de Mark Cohen en "Rent".

En cine comenzó a actuar en 1987 y en su historial se cuentan títulos como "Rent" y "A Beautiful Mind". En tv, es protagonista de la nueva serie "Star Trek: Discovery".

Repp nunca ha querido definirse como un hombre "gay", sino como "queer". Nunca ocultó sus romances con hombres, pero también dijo haber tenido relaciones con mujeres.

En Twitter comentó que decidió contar su historia "apoyándome en los hombros de valientes mujeres y hombres que han hablado para arrojar luz (sobre el acoso) y con la esperanza de marcar una diferencia, como ellos lo hicieron por mí".