Kelly Osbourne y Sid Wilson: Los músicos anuncian que serán papás

Este jueves la cantante Kelly Osbourne, de 37 años, anunció a través de su cuenta de Instagram, que ella y su pareja Sid Wilson, esperan la llegada de su primer bebé.

La hija de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, y Sharon Osbourne compartieron en sus rspectivas cuentas una fotografía en donde aparece una ecografía.

Ambos cantantes no pudieron ocultar su felicidad por la noticia y escribieron un mensaje junto a la fotografía publicada en las redes sociales.

"Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!", se lee.

MF