Katy Perry cumple 36 años y fans la festejan

Katy Perry se encuentra en la mejor etapa de su vida ya que recientemente se convirtió en mamá de una pequeña. Este domingo la cantante cumple 36 años y usuarios celebraron a través de sus redes sociales.

Katheryn Elizabeth Hudson como es su nombre real nació en Santa Bárbara, California. Saltó a la fama en 2008 con "I Kissed a Girl" y "Hot N Cold" de su álbum debut One of the Boys.

Desde el incio de su carrera hasta hoy ha lanzado grandes éxitos como "Firework", "Last Friday Night" y "California Girls".

En 2015, Katy Perry relizó su sueño de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl. La cantante apareció sobre un tigre enorme mecánico y terminó con fuegos pirotécnicos, tiburones bailando y con bastantes cambios de ropa.

En agosto pasado, Perry y Orando Bloom anunciaron el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom.

Para la intérprete es su primer hijo, mientras que para el actor Orlando Bloom, de 43 años, es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.

Tiene el mejor show de half time en el superbowl, tiene las mejores canciones, señoras y señores, ¡La reina del POP! #HappyBirthdayKaty #KatyPerry pic.twitter.com/XOabxLT3Hi — Oscar Antonio (@TonySanz666) October 25, 2020

Feliz cumpleaños amor de mi vida, 10 años te he seguido, te amare por siempre bb��❤#HappyBirthdayKaty #KatyPerry pic.twitter.com/KLAfcimN7u — Eduardo Cortes (@EduardoJenner13) October 25, 2020