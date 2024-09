Katy Perry canta hoy en Rock in Rio su nuevo álbum 143

El sexto álbum de estudio de Katy Perry, “143”, fue lanzado a través de Capitol Records. A medida que se acercaba al proyecto, Katy imaginó un álbum dance-pop audaz, exuberante y festivo con la simbólica expresión numérica 143 como un mensaje directo de amor.

El resultado es un regreso sexy e intrépido para la cantante multifacética. Repleto de himnos pop empoderadores, sexys y provocativos que los fans han llegado a amar. Sin duda “143” es un álbum con mucho corazón y mucho BPM.

De hecho, esta noche, la superestrella mundial del pop celebrará el lanzamiento del álbum tocando un show con entradas agotadas para más de 100 mil fanáticos en Rock in Rio en Brasil, la primera actuación de Katy en el festival de Río de Janeiro desde 2015. No te pierdas la presentación de Katy en vivo desde Rock In Rio aquí: http://katy.to/RockInRioPR

La semana pasada, Katy hizo un regreso épico al escenario de MTV por primera vez desde 2017. La cinco veces ganadora de los VMA recibió el premio Video Vanguard 2024 e interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, que incluyó el debut televisivo de dos sencillos de “143”: “I'm His, He's Mine”, con una aparición sorpresa de Doechii, y “Lifetimes”.

Poco después, Katy lanzó el video oficial de “I'm His, He's Mine”, Billboard dijo: "Si todavía estás limpiando el vapor de la pantalla por la actuación de Katy Perry en 'I'm His, He's Mine' junto a Doechii durante su popurrí que abarcó toda su carrera en los VMAs 2024, abróchate el cinturón porque el video oficial es igual de provocativo”.

People mencionó: “Katy Perry no dejó migajas en su actuación para el video musical 'I'm His, He's Mine'”. Uproxx se maravilló: “Desde acrobacias hasta muestras de afecto completas, Katy Perry y Doechii no se guardan nada”. “143” también incluye colaboraciones de 21 Savage, Kim Petras y JID.

Con un acumulado de 115 mil millones de reproducciones junto con ventas mundiales de más de 70 millones de álbumes ajustados y 143 millones de canciones, Katy es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos.

Es una de las cinco artistas en la historia de la RIAA que ha conseguido entrar en el club de élite de los 100 millones de canciones certificadas. Con “143”, lanza una nueva y emocionante era en su carrera pop que ha batido récords.

Tracklist

WOMAN’S WORLD

GIMME GIMME (feat. 21 Savage)

GORGEOUS (feat. Kim Petras)

I’M HIS, HE’S MINE (feat. Doechii)

CRUSH

LIFETIMES

ALL THE LOVE

NIRVANA

ARTIFICIAL (feat. JID)

TRUTH

WONDER

