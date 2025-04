Este 14 de abril se vivió el lanzamiento de la Misión NS-31, un vuelo suborbital organizado por Blue Origin cuya tripulación fue integrada exclusivamente por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry. El despegue pudo seguirse en tiempo real a través de las plataformas oficiales de la compañía, con transmisión prevista a las 6:00 AM (hora del centro de México).

Aunque la travesía duró poco más de 10 minutos y la nave alcanzó una altitud de aproximadamente 9 kilómetros sobre la Tierra, la relevancia del evento radica tanto en su significado simbólico como en la diversidad y trayectoria de las participantes. Se trata de un paso más hacia la inclusión en la exploración espacial, donde figuras del entretenimiento, la ciencia, los medios y el activismo compartirán el mismo espacio físico y metafórico.

INSTAGRAM/BLUEORIGIN

Mujeres de distintos campos se unen en la Misión NS-31

Junto a Perry, otras seis mujeres componen la tripulación. Cada una ha dejado huella en su ámbito profesional, y su participación resalta la riqueza de perspectivas dentro del grupo.

Aisha Bowe, antigua ingeniera de la NASA, encabeza ahora STEMBoard, una compañía que ha sido destacada en dos ocasiones por su crecimiento acelerado. Además, es fundadora de LINGO, un proyecto educativo enfocado en capacitar a un millón de estudiantes en competencias tecnológicas.

Amanda Nguyen, activista y experta en bioastronáutica con estudios en Harvard, ha colaborado con el MIT, la NASA y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas. Fue parte del equipo en misiones como ST-135 y Kepler. Su labor por los derechos humanos le valió una nominación al Nobel de la Paz y el reconocimiento como Mujer del Año por TIME.

También forma parte del equipo Gayle King, reconocida periodista y copresentadora de CBS Mornings, así como editora ejecutiva de Oprah Daily y anfitriona de un programa en SiriusXM.

Kerianne Flynn, por su parte, dio un giro a su carrera tras pasar por el mundo de la moda y los recursos humanos, y hoy se dedica a impulsar proyectos de desarrollo social. Entre sus trabajos más destacados figuran los documentales Esto cambia todo, sobre la desigualdad de género en el cine, y Lilly, centrado en la vida de la activista Lilly Ledbetter.

Lauren Sánchez, escritora reconocida por el New York Times y vicepresidenta del Fondo para la Tierra Bezos, es otra de las pasajeras. Fundó en 2016 Black Ops Aviation, la primera empresa de producción aérea dirigida por una mujer, y recientemente recibió el Premio Elling Halvorson del Salón de la Fama del Vuelo Vertical.

¿Por qué fue elegida Katy Perry?

La presencia de Katy Perry en esta misión no responde únicamente a su fama global. Blue Origin explicó que fue seleccionada porque:

“Usa su poderosa voz para garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección, y su propia Fundación Firework, que empodera a niños de comunidades desfavorecidas al despertar su luz interior a través del arte”.

Además, la artista ha hecho pública su preparación para esta experiencia. Más allá del entrenamiento técnico requerido, ha buscado una conexión más profunda con la aventura que está por vivir.

“Todos los días me digo a mí misma: 'Eres valiente, eres audaz, estás haciendo esto por la próxima generación, para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes, a pensar: 'Iré al espacio en el futuro'. Sin límites”, expresó en una conversación con The Associated Press.

Así se vivió el abordaje, despegue y regreso

BB