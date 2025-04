Las Vegas: Lo nuevo y lo mejor

La ciudad de Las Vegas (Nevada) está en constante reinvención. En esta guía, exploramos lo mejor de la ciudad del entretenimiento mundial. Incluimos novedades para quienes ya han viajado anteriormente a la apodada “ciudad del pecado”.

¿Te gustan las actividades al aire libre? Popstroke es un campo de minigolf diseñado por Tiger Woods -el golfista estadounidense considerado uno de los mejores de todos los tiempos-, en el icónico Town Square Las Vegas.

Para los nostálgicos, Play Playground en el Luxor Hotel lleva los juegos de la infancia a una nueva escala: ¡en versiones gigantes!

Por otro lado, si eres amante de los videojuegos, no dejes pasar la oportunidad de conocer el Arcade en Horseshoe Las Vegas, con una colección de más de 80 máquinas que van desde los clásicos pinball hasta inmersiones tecnológicas de última generación.

Luxor Hotel. Su pirámide ya está integrada por completo al horizonte de la metrópoli. ESPECIAL

Residencias de estrellas

Al final del año pasado, la cantante Adele terminó su residencia en el Ceasars Palace, coronada como una de las más exitosas en la historia, con sold outs de meses previos a las presentaciones. ¡Fue una locura!

Mientras este recinto anuncia quién la sustituirá, la música y la comedia se encuentran en su máxima expresión en otras partes. Opciones sobra, por ejemplo, Black Eyed Peas en PH Live en Planet Hollywood es una gran opción, al igual que Janet Jackson en Resorts World Theatre. Pitbull también se adueña del escenario en el BleauLive Theater. ¿Prefieres reír? No te pierdas a Chelsea Handler en The Cosmopolitan.

Explora la cerveza artesanal

Sí, hay buena chela en este rincón de Estados Unidos, y más del tipo artesanal. En el Centro de Las Vegas se encuentra la llamada Brewery Row (Avenida de Cervecerías).

Su nombre se justifica gracias a establecimientos como Nevada Brew Works, Able Baker Brewing y HUDL Brewing Company es posible relajarse en sus terrazas al aire libre, ideales para disfrutar del sol que brilla 320 días al año.

Fuego en la pista

Si lo tuyo es el entretenimiento combinado con una noche de baile, vive los shows en vivo de artistas internacionales en Drai’s Nightclub en The Cromwell.

Siente la adrenalina con DJs de gran renombre en Marquee Nightclub en The Cosmopolitan. Y, para un ambiente más urbano, visita We All Scream en Fremont East Entertainment District, donde la pista de baile se combina con una deliciosa heladería, lo que ofrece lo mejor de dos mundos.

Un viaje de sabores

Manjares. Hamburguesas, gastronomía oriental y sabores mediterráneos forman parte del menú. CORTESÍA

En Las Vegas se come rico y las opciones so son múltiples, así que vale la pena viajar con el cinturón bastante flojo.

En el Brasserie B by Bobby Flay en el Caesars Palace las delicias parisinas con un toque moderno dominan la carta. ¿Prefieres sabores mediterráneos? Orla, del chef Michael Mina en Mandalay Bay, es una parada obligatoria.

Y fuera del Strip, Blue Ribbon Sushi Bar & Grill mezcla platos crudos de excelencia con un pollo frito que se ha convertido en leyenda local.

Cocteles y diversión

Para los amantes de las experiencias únicas, Superfrico en The Cosmopolitan combina cocteles vibrantes con un ambiente electrizante. Delilah en Wynn Las Vegas trae el sofisticado mood de The Great Gatsby a la actualidad.

¿Te gusta jugar mientras socializas? Goza de los juegos interactivos en RedTail’s en Resorts World Las Vegas.

Espectáculos asombrosos

La producción teatral de Las Vegas es incomparable y vale la pena que dejes un par de noches apartadas para disfrutarla (claro, pueden ser más).

Tienes que ver “Absinthe” en Caesars Palace, mezcla de risas y actos extravagantes. O disfruta de “Awakening” en Wynn Las Vegas, un espectáculo de fantasía con coreografías y efectos visuales.

Lo último en tecnología está en Sphere y el DreamBox 360° te llevarán a un viaje inmersivo alucinante.

¡Llega el terror!

En agosto de 2025, Universal Studios tiene programada la apertura de su nuevo parque temático dedicado al terror: Universal Horror Unleashed.

Se encontrará dentro AREA15, un distrito de entretenimiento inmersivo fuera de este planeta (que también deberías conocerlo), a unos 10 minutos del centro de la ciudad.

El parque tendrá cuatro casas embrujadas donde vivirás tu propia historia de terror (no se recomienda a menores de 13 años).

También ofrecerá desfiles y espectáculos que mantendrán una atmósfera siniestra. La entrada general con acceso ilimitado cuesta 69 dólares.

Aventuras extremas

SlotZilla, en Fremont Street Experience, es una tirolesa que te permite volar sobre la famosa avenida desde 24 a 75 metros de altura, ofreciendo una gran vista del corazón del centro.

Si eso no es suficiente, ve a FLY LINQ para deslizarte aún más alto sobre el Strip, disfrutando de panorámicas de infarto, mientras desafías la gravedad.

Para los más valientes, las atracciones de The STRAT Hotel, Casino & Tower, son un verdadero desafío. Sube a Big Shot, que te catapulta a 48 metros adicionales sobre la torre de observación, alcanzando alturas impresionantes. Si prefieres algo aún más audaz, prueba X-Scream, una montaña rusa al borde de la torre.

Toda la emoción de la F1

Gran premio de Las Vegas. La velocidad se apoderará del corazón de la ciudad en noviembre. ESPECIAL

El icónico Strip de Las Vegas se transforma en un circuito urbano de alta velocidad, donde los autos más rápidos del planeta competirán bajo las luces brillantes de la ciudad.

Este evento promete un despliegue sin precedentes de entretenimiento, gastronomía y glamour para los fanáticos de todas partes del mundo.

La Fórmula 1 regresará a Las Vegas del 20 al 22 de noviembre de 2025, con el Gran Premio para el sábado 22 de noviembre. El circuito urbano de 6.2 kilómetros recorrerá el Strip de Las Vegas, ofreciendo una experiencia única para pilotos y espectadores.

TAMBIÉN HAY CULTURA

Los museos imperdibles

Las Vegas no sería la misma sin su historia. Contempla de cerca los letreros de esta ciudad en The Neon Museum, un lugar fascinante en donde se exhiben los grandes e icónicos letreros brillantes que alguna vez sirvieron de anuncio a los hoteles y otros establecimientos.

También aparta un espacio para visitar el interactivo The Mob Museum, dedicado a la mafia y al crimen.