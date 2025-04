"Ya vas a empezar": El ingenioso plan de un novio para escaparse al estadio sin que su pareja lo notara (VIDEO)

El fin de semana se registró un momento bochornoso en lo que parece ser el estadio “Tepa” Gómez, en Tepatitlán, Jalisco. Un joven fue grabado in fraganti mientras mensajeaba con su novia. En el video se muestra la conversación de la pareja, mientras la novia había enviado varios mensajes indicando preocupación, el joven solo se limitó a decir que estaba dormido porque estaba “enfermo”.



Desconfiada, la mujer pregunta si este no se había ido al estadio, a lo que el joven niega rotundamente; incrédula, la pareja dice que no le cree, ella asegura que está en el estadio, a lo que él responde “ya vas a empezar” acusando a la pareja.

Sin dar crédito a las palabras de su novio, ella le pide una evidencia, una foto que acredite que efectivamente se encuentra en cama. Al parecer, el panorama ya había sido planeado por el joven, por lo que procede a seleccionar una foto de su galería tomada con anterioridad, en esta, se muestra a él en cama, tapado, simulando que está enfermo. Tras mandar la evidencia, la pareja por fin cree la historia del novio y le pide disculpas.



Para finalizar la conversación rápidamente, él vuelve a sacar un arma “me voy a volver a dormir” escribe en el chat para que su pareja lo deje por un momento, al menos, hasta que acabe el partido. Como una alegoría, después del último mensaje, el video abre la toma y se capta un fuego artificial lanzado en el estadio, los comentarios del video indican que fue una señal para decir “misión cumplida”.



En redes se viralizó este video y generó un debate entre usuarios, ya que argumentan que las actitudes de ambos estuvieron equivocadas. Según los comentarios, la novia tendría conductas que se considerarían tóxicas y el novio estuvo mal por mentirle a su pareja. Sin embargo, varios comentarios reconocieron el ingenio del joven por planear con anterioridad la situación y estar preparado para esto y poder ver el partido de manera cómoda.