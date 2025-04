Semana Santa en Colorado

Si aún no tienes plan de Semana Santa, puedes vivir las últimas semanas de nieve en Colorado, en donde además de deslizarte por las pistas, puedes aprovechar los atractivos descuentos de fin de temporada.

Con un clima más agradable, días más largos y una escena de après-ski que sigue muy viva, te contamos algunos imperdibles para aprovechar al máximo esta escapada.

Vail

Con calles empedradas y arquitectura de inspiración austriaca, el encantador pueblito de Vail invita a pasear entre boutiques, galerías y novedades de temporada.

Además de su belleza escénica, Vail destaca por su vibrante propuesta gastronómica. Uno de los hot spots más recientes es Avanti F&B, un food hall que celebra el talento local con conceptos como Glo, una cocina japonesa lúdica especializada en generosos tazones de ramen y rollitos con un toque umami.

Y continuando con sabores nipones, vale la pena conocer Makoto, donde se combinan sashimis, sushis, pescados frescos y cortes de Wagyu que tú mismo cocinas sobre piedra caliente, en un entorno privilegiado junto al río. No dejes de probar el postre Toban Yaki de Frutas, con maracuyá, chocolate blanco, crumble de galleta de almendra y sorbete de mango.

Otra adición destacada es Tavernetta, el nuevo restaurante del Four Seasons Resort and Residences Vail, que invita a descubrir la riqueza de la cocina regional italiana. Creado por el reconocido Frasca Hospitality Group (galardonado con estrella Michelin por Frasca Food and Wine y Bib Gourmand por Tavernetta Denver), este espacio ofrece cocina del norte de Italia con platos imperdibles como el Barbabietole (betabel rostizado con granada, pistache y queso de cabra) o el Duo of Manzo, que combina NY Strip y A5 Wagyu con trufa de invierno.

El hotel también celebra la renovación de The Chalet, su sofisticado lounge alpino y un espacio ideal para relajarse tras un día en las legendarias pistas de Vail. Diseñado por Studio Collective, el espacio combina mobiliario exclusivo, iluminación cálida y detalles residenciales que elevan la experiencia. En palabras del GM Jerome Arribas, “The Chalet redefine el estándar de la experiencia en la nieve y ofrece una pausa envolvente y elegante”.

También hay novedades en el Spa, con una nueva área común ideal para renovarse (agenda un tratamiento para descontracturar los músculos), y en el hospedaje con las Specialty Suites, diseñadas por Liubasha Rose. Además, para Semana Santa el hotel ofrece la promoción de cuarta noche gratis, perfecta para extender tu estancia.

Para un ambiente festivo, no te pierdas Après All Day en el Express Lift Bar. Las próximas fechas para disfrutarlo serán 6 y 19 de abril.

Ya sea que busques relajarte en el renovado Spa, disfrutar de una comida memorable o brindar al ritmo del après-ski, Vail te espera con memorias que se quedarán mucho después de que se derrita la nieve.

The Westin. La propiedad está bien integrada a su bello entorno natural. CORTESÍA

Beaver Creek

Con más de dos mil acres de terreno esquiable, pistas cuidadas y detalles encantadores como la icónica Cookie Time, Beaver Creek sigue siendo un gran destino para disfrutar en familia.

Cada tarde, a las 3:00 p.m., en la base de Haymeadow y Centennial, se reparten galletas recién horneadas, creando el momento perfecto para una pausa dulce entre aventuras. Y para seguir cautivando a los más pequeños, vale la pena subir hasta la cima del Strawberry Express Lift, donde se encuentra la encantadora Candy Cabin, un refugio lleno de golosinas con vistas de postal.

Después de un día entre pistas, nada como relajarte en el Westin Riverfront Resort & Spa Avon, hotel galardonado por Condé Nast Traveler como uno de los 50 Best Resorts in the World. Ubicado a solo pasos de la góndola Riverfront Express, este resort ofrece acceso directo a la montaña. Sus habitaciones y suites, recién renovadas, combinan comodidad y estilo con cocinas equipadas y las icónicas camas Westin Heavenly Beds, pensadas para un descanso profundo tras un día de aventuras.

Aquí también puedes tomar una clase de yoga, cycling o barre en su completo club deportivo, o disfrutar de una cena en Stoke & Rye, un moderno grill americano concebido por el reconocido chef Richard Sandoval, donde los sabores clásicos se reinterpretan con técnicas artesanales como el asado lento sobre brasas o el ahumado en madera. Entre sus imperdibles está la Cacio e Pepe con pork belly ahumado, preparada frente a ti con un toque de trufa; o el Pan Roasted Halibut, que refleja el espíritu rústico y sofisticado de Colorado. El comedor, amplio y luminoso, enmarca vistas inigualables de Beaver Creek Mountain y el río Eagle.

Para despedirte de las montañas con panorámicas hermosas especialmente al atardecer, visita el Lookout Bar, donde podrás brindar con cocteles inspirados en las pistas, como el Leave the Beav (vodka, eneldo, abedul, albahaca y limón) o el Bunny Hill, con mezcal, tequila y un cubo de hielo de jugo de zanahoria. ¡Salud por tu viaje a Colorado!

SABER MÁS

Alista el viaje

Para preparar para la próxima temporada, ya está a la venta el Epic Pass, pase con el que puedes esquiar en Beaver Creek y Vail, además Breckenridge y Keystone.

Los pases 2025/26 ya están disponibles al precio más bajo del año e incluyen mejoras como el Mobile Pass, My Epic Assistant y My Epic Gear, además de descuentos exclusivos en hospedaje, alimentos y renta de equipo.