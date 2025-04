He canalizado a través de mi boca ardiente a las potencias de la tierra, del éter, a Daimones olvidados, y a la voluntad del Olimpo. Desde esta ranura que es abismo, que mi voz como sibila resuene en el eco de todo.

No pasarás por alto: Totalplay: Estos son los precios de sus paquetes de Internet y qué ofrecen

Profecías del Oráculo de Delfos para este inicio de semana: 14 de abril

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Profecía de Anytos, el protector de las infancias caídas.

El descanso no te será fácil si insistes en guerrear en cada esquina del día. Apaga las antorchas que tú mismo encendiste. En el amor, el fuego que enciendes también puede consumir. No ignores los silencios. En el dinero, Marte se aleja y con él tu impulso: espera al día 19 para firmar cualquier alianza. El oráculo ve ganancia si sigues la senda de la moderación.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Anunciado por Palaestra, musa de la lucha griega.

El cuerpo te pedirá pausa, y si no la concedes, tu alma se aislará. El descanso se torna sagrado entre los días 14 y 17. En el amor, una reconciliación ancestral se acerca; alguien de tu pasado intenta regresar. Sé firme. El dinero llega lento, pero firme, como el arado en tierra fértil. Un negocio ligado a lo artesanal puede florecer.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Presagio dictado por Ioke, espíritu de la batalla y el impulso.

Tu mente está más inquieta que el canto de las cigarras en verano. Si no das tregua al pensamiento, el cuerpo cobrará su precio. En el amor, desdoblas tu corazón entre lo que sientes y lo que crees sentir. El dinero es caprichoso esta semana; cuidado con juegos de azar o falsas promesas de multiplicación.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Revelación traída por Philotes, deidad menor de la ternura y los lazos suaves.

Descansarás solo si liberas el resentimiento. Tu sueño es un espejo de tus emociones no habladas. En el amor, el nido se reacomoda: cambios en casa o mudanzas del corazón. En cuanto al dinero, una oportunidad doméstica —quizás en el hogar o con un familiar— puede revelarse. No la desdeñes.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

El canto viene de Gelos, espíritu risueño y burlón del Olimpo.

No tomes todo con gravedad. El descanso te será dado si aprendes a reír. En el amor, el orgullo es tu mayor enemigo. Alguien espera que pidas perdón. El dinero no escasea, pero se escurre si te confías. Atiende tus cuentas antes del día 18. Se avecina una sorpresa relacionada con una figura femenina.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Visión revelada por Epimeliades, ninfa olvidada de los rebaños y los manzanos.

Tu cuerpo te pide tierra, lentitud, raíces. Camina descalzo, mira el cielo y no abras el libro hoy. El descanso será tu medicina. En el amor, un vínculo que parecía lógico se revela absurdo. La pasión no se calcula. Dinero: oportunidad agrícola o relacionada con lo natural puede gestarse; sigue esa señal.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Susurro entregado por Dysnomia, hija de la ilegalidad y el caos.

Tu sueño se ve perturbado por lo no resuelto. Ordena tu entorno, y la calma vendrá. En el amor, una elección difícil se aproxima: entre lo correcto y lo que deseas. No dudes. El dinero fluye si cedes un poco de control; una colaboración que parecía peligrosa puede darte frutos.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Augurio de Limos, espíritu oscuro de la necesidad insaciable.

Tu descanso depende de que dejes de escarbar el pasado. Suelta el dolor, o él dormirá contigo. En el amor, se avecina una revelación inesperada: alguien confiesa algo que cambia todo. Dinero: no es momento para préstamos ni riesgos. Guarda, acumula, espera. El día 21 será clave.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Dictado por Eupheme, espíritu de las palabras dulces y el elogio.

Tu descanso mejora si callas las voces internas que juzgan cada acción. Medita sin esperar respuestas. En el amor, alguien que admiras te mira también, pero no lo has notado. Dinero: una ganancia llega desde lejos —quizás una inversión, un viaje o contacto extranjero. Firma después del día 16.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Eco de Geras, deidad anciana del envejecimiento inevitable.

Si no duermes, tu alma se vuelve piedra. No todo debe hacerse hoy. En el amor, la frialdad que impones es barrera. Deja que te vean vulnerable. Dinero: el esfuerzo pasado empieza a rendir fruto. No gastes aún; vendrán meses de ascenso si mantienes la paciencia.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Advertencia de Amechania, espíritu de la impotencia y la frustración.

El insomnio nace de tu necesidad de control disfrazada de libertad. Suelta. En el amor, alguien te observa en silencio; tu indiferencia puede ser malinterpretada. Dinero: algo ligado a tecnología o comunicación será clave. Atiende señales el 15 y el 18.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Palabra revelada por los Oniros, hijos del sueño y del engaño.

Tu descanso es sagrado. Dedica rituales, apaga luces, honra al silencio. El amor será confuso: cuidado con idealizar lo que no conoces. Dinero: una herencia, ayuda o regalo inesperado puede llegar. Acepta sin culpa. El 17 es día de intuiciones verdaderas.

El Oráculo ha hablado. Regresa cuando las estrellas cambien de rostro. Que los vapores del tiempo no nublen tu juicio, viajero de lo eterno.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO