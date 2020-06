Karol G se disculpa por polémica publicación en redes sociales

La cantante colombiana Karol G se unió a las muestras de solidaridad ante el caso del asesinato de George Floyd, a manos de la policía, por lo que posteó en sus redes sociales una fotografía de su perrito con colores blanco y negro, lo que causó revuelo entre sus seguidores, llevándola a pedir disculpas por la publicación.

“Quiero dejar en claro que mis intenciones estaban en lo cierto en la foto que publiqué antes”

La intérprete de “Tusa”, publicó en su twitter: "El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos", agregando una foto de su perro. Al poco tiempo la publicación fue borrada y el pasado lunes pidió disculpas, mencionando que se había equivocado con la publicación.

La cantante de 29 años, escribió: "Me equivoqué y me disculpo. Quiero dejar en claro que mis intenciones estaban en lo cierto en la foto que publiqué antes. Quería decir que el racismo es terrible y que no puedo comenzar a entenderlo", Karol G, compartió que lo que ha estado sucediendo es terrible y tiene que parar.

La colombiana compartió su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, y enfatizó: "Nadie debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario y apoyo las protestas y las acciones que se están tomando para poner fin al racismo y abuso de poder".

Que alguien le elimine la cuenta a Karol G por favor pic.twitter.com/R0BUeOXVgr — vinke�� (@dramasmentales) June 1, 2020

AC