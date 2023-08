La cantante colombiana Karol G publicó ayer su nuevo álbum “Mañana será bonito (Bichota Season)” y el primer sencillo, “Mi ex tenía razón”, está cargado de sorpresas y referencias.

El tema tiene aires de cumbia texana y está inspirada en la admiración y respeto que Karol G tiene hacia Selena Quintanilla; incluso “La Bichota” luce una camiseta con el rostro de la intérprete de “Como la flor”.

Pero no sólo eso, la canción también es un homenaje a todo lo que ha marcado a Carolina (nombre original): “Me sentía como ‘Betty’ (la fea) y ahora soy Pretty”, “En la disco bajándome la botella de Moet” o “En la fila no me tratan como en Fendi”, son sólo algunas frases que se escuchan en la nueva rola.

Sin embargo, lo que más llamó la atención son las indirectas hacia su ex pareja, el rapero Anuel AA: “No sé por qué te lloré, si ahora me doy cuenta que me coroné [...] Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar a otro como él y me llegó uno mejor”.

El tema también contiene una evidente dedicatoria para su actual pareja, el intérprete Feid: “Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor”, canta Karol y deja en evidencia que está más feliz que nunca.

Según el equipo de “La Bichota”, en esta producción se presenta “una Karol G en paz, liberada y con ganas de vivir la vida al máximo”.

Sin duda, en el mundo de “Mañana será bonito”, Karol G le recuerda a su público que siempre vendrán tiempos mejores.

El álbum “Mañana será bonito” llega poco después del lanzamiento de “S91”, que alcanzó el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. El material incluye colaboraciones con Uchis, Peso Pluma, Dei V y Young Miko.

CT