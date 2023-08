Los valores emergentes como Paola Ramones, están tomando impulso en la industria del entretenimiento y la cultura. Ella por ejemplo, está experimentando en el cine, desarrollando cortometrajes y ahora un documental, pero también está interesada en la ficción.

La hija del presentador Adal Ramones, habla en entrevista con EL INFORMADOR sobre su desarrollo en el área cinematográfica y los proyectos que tiene en puerta.

“Estoy muy contenta, porque si algo me gusta, justamente es la creatividad”. Refiere que desde pequeña le llamó la atención el tema de lo que sucede tras bambalinas en un proyecto. De hecho, cuando era adolescente su padre le dijo que acabara sus estudios y entonces ya podría decidir a lo que quisiera dedicarse. “Pero yo le pedía que cada vez que yo saliera de clase, me dejara ir a verlo trabajar, porque me gusta mucho estar en el set”.

Adal quería que su hija tuviera una infancia y adolescencia como cualquier joven antes de involucrarse en los medios, “yo le llamaba y lo alcanzaba, donde él estuviera, me paraba ahí, me sentaba al lado del director y no hablaba. Así que el estar todo el tiempo atrás y ver cómo funciona (la industria) y cómo es el estar detrás de la cámara, ahí fue cuando me comencé a enamorar de la dirección”.

En 2020 lanzó su primer cortometraje “Renacer”, proyecto nominado en Dumbo Festivals Nueva York en la categoría de “cortometrajes extranjeros” y en Shorts México para “Mujeres en el Cine”.

El primer actor que dirigió para este corto fue su papá, Adal Ramones. Sobre su propuesta creativa que ha ido trabajando durante este tiempo, Paola comparte: “Ahora he estado probando varias técnicas, justamente para encontrar la mía creo que hay que probar varias para saber qué te gusta. Ahora lo que me está llamando mucho es lo surreal y los temas que para mí son importantes, en este caso es un cortometraje sobre el cáncer. Pero lo que estoy tratando de hacer es agarrar temas que me importan y darles un giro, hablando de desde una nueva manera y con otros ojos, apostando por un granito de arena diferente”.

Colabora con Harper's Bazaar

Paola ha desarrollado otro cortometraje titulado “Somos” el cual se verá por Harper's Bazaar. A Paola le interesa abordar la fuerza de la mujer. “A mí me gusta mucho hablar de este tema porque no es una pelea entre el hombre y la mujer, sólo que por cifras y por realidad, las mujeres trabajan mucho menos en un set que un hombre. Hay que regresarle la fuerza y la confianza a la mujer, que estemos unas con otras, porque también me he topado con muchas mujeres que le tienen envidia a otras, y es algo con lo que muchas vivimos, pero hay que ser amigas y hacer equipo porque la unión hace la fuerza”.

Y para este proyecto, recuerda que en el set se unieron alrededor de 15 mujeres, “volteabas alrededor y veías sólo a dos hombres cuando casi siempre es al revés y se sintió mágico ver cómo sí podemos estar todas juntas en posiciones de poder y además apoyándonos sin envidias”.

Sobre en qué consiste el proyecto, confiesa que es una editorial de fotografías que tienen una explicación en el cortometraje, “el cual tiene un guion, pero al final no se le necesita poner nada más que música y el visual. A mí me gusta mucho trabajar la cinematografía, la composición de la fotografía y las tomas. Entonces, este cortometraje es tan sencillo que se vuelve mágico, no tiene diálogo, pero también se va a publicar el guion para que la gente pueda ver lo que se trataba de poner como voz en off. Cada quien va a obtener el mensaje que quiera obtener. En este descubrimiento del cine, me ha gustado mucho trabajar con las emociones de la gente, que cada quien tenga la percepción que quiera del proyecto mientras que sienta, que es el objetivo principal, que la gente se deje conmover”.

La intención es que el cortometraje se publique en septiembre. Recuerda Paola que en primera instancia sólo iba a participar como modelo, “después me colé para ser directora y productora”. Lo desarrolló en Los Ángeles y también dirigió la fotografía.

En cuanto al documental, este es un proyecto que lleva por nombre “Aventados” y que hizo en enero de este año, es acerca de tres historias de éxito de tres mexicanos. “Estamos en pláticas con plataformas, es un documental padrísimo”. Finalmente, expresa que espera ya estar desarrollando próximamente el guion de una película; “ya se está formulando”, finaliza.

