Karla Vallín construye su suerte musical

Los sonidos de la cumbia con una estela pop caracterizan la propuesta musical de Karla Vallín, cantautora que desde hace un par de años está posicionándose en el gusto del público.

“Creo que el significado que tenía antes al de ahora es diferente”

Ahora vuelve a la carga con una pieza para mover el cuerpo llamada "Golpe de suerte", donde el discurso es buscar lo que quieres para tu vida, trabajar por ello y que como consecuencia, te invadirá la suerte.

"Estoy muy contenta con la reacción del público, esta canción ya necesitaba salir, llevaba un rato que la tenía guardada y por fin vio la luz; la compuse hace un par de años. Creo que el significado que tenía antes al de ahora es diferente, cuando la hice, sentí que le estaba dejando la suerte a la vida en vez de estar buscando yo mi propia suerte. A veces nos ponemos en plan víctima cuando realmente la suerte es una consecuencia de tus actos y las cosas que haces".

Para el videoclip, Karla desarrolla una historia donde frota una lámpara mágica que la pone en distintos escenarios donde encuentra diferentes frases motivacionales, éstas se las hicieron llegar sus seguidores mediante una convocatoria que ella hizo. "En esas situaciones yo estoy probando a la suerte, pero como que la estoy buscando en algo o en alguien, estoy esperando que la fortuna me diga sobre ello, cuando realmente la suerte me está diciendo que me enfoque en mí, que yo me ame y busque dentro de mí".

Además, este tema Karla lo desarrolló junto a Pablo Todd, Efra Ardila y Stefano Vieni, mientras que la producción corrió a cargo de Camilo Lara. Explica que "Golpe de suerte", como los anteriores singles, refrenda lo que ella quiere mostrar al público sobre su carrera musical, por ahora está trabajando en un EP que espera salga pronto.

La otra cara de Karla Vallín

Confiesa la cantautora que hasta este momento el público ha conocido la faceta donde habla de amor, sin embargo, quiere mostrar el otro lado de la moneda. "He crecido mucho espiritualmente, siento que he madurado mucho, como mujer sé qué quiero y a dónde voy, eso se va a transmitir en lo nuevo que viene de mi música, traigo a esta Karla que no he enseñado, porque hasta el momento todo ha sido como bonito, de amor, de coqueteo… y ahora quiero mostrar ese lado de una Karla que se siente traicionada, herida y que ha lastimado. Este momento histórico (la pandemia) me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas sobre mi persona y mi vida profesional".

A paso seguro

Durante su trayectoria musical, Karla –hija de Sergio Vallín, músico de Maná–, ha lanzado sencillos como "Piropos", "Algo inmoral", "Una pandemia entre tú y yo'' y "Te quito la pena" en colaboración con Raymix. En plataformas de audio sus canciones registran más de 2.5 millones de streams. La cantautora ha colaborado con artistas de la talla de Paty Cantú, María José, Yahir y Grupo Cañaveral. EL INFORMADOR / Enrique Esparza

AC