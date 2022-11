Karla Souza recibirá premio PRODU a la excelencia audiovisual

La actriz y productora mexicana Karla Souza será galardonada por sus 30 años de carrera artística en la gala del público de los Premios PRODU, que se celebrarán este miércoles y jueves y en el que se reconoce la excelencia en la producción de contenidos audiovisuales en Iberoamérica.

Souza es "una de las figuras mexicanas con gran impacto internacional, siendo parte de grandes elencos en series estadounidenses como How to get away with a murder (Cómo salirse con la suya con un asesinato)", expuso la organización de los premios en un comunicado.

La mexicana, quien debutó como actriz infantil en 1993, ha participado en películas como De Prada a nada (2011), Nosotros los nobles (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016). Además, este mes estrenará su nueva cinta La caída.

También ha actuado en telenovelas como Verano de amor y en series como Los héroes del Norte, la chilena El presidente y la estadounidense Home Economics. La gala, además, reconocerá a la periodista, escritora y presentadora puertorriqueña María Celeste Ararás con el premio "Una vida dedicada al arte", por sus 36 años de trayectoria.

"Es considerada una de las presentadoras de televisión más poderosas en la industria, con programas de alto impacto en cadenas como Univisión, Telemundo y CNN en español", subrayó el documento. También es autora del libro "Los secretos de Selena" (1997), que posteriormente se convirtió en serie de televisión.

En la gala, que se retransmitirá virtualmente y será conducida por el mexicano Allan Tacher y la colombiana Andrea Serna, entre otros, se premiarán cerca de 60 categorías. En la edición de 2021, México fue el país más laureado con 6 de las 17 categorías premiadas, por series como "¿Quién mató a Sara?" (2021), "Madre solo hay dos" (2021) y "Selena; la serie" (2020).

VS