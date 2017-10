Karla Souza, otra víctima de acoso sexual

La actriz Karla Souza manifestó su opinión sobre el acoso sexual dentro del gremio cinematográfico, luego de la polémica en torno al caso Harvey Weinstein.

La mexicana manifestó que también ha sido víctima y pidió a otras actrices nacionales que se manifestaran sobre estas situaciones.

Souza se sumó a la lista de mujeres que han denunciado acoso sexual por parte de miembros del medio del espectáculo. Recordó que fue en el año 2005 cuando tuvo la primera experiencia. La actriz enfatizó que es difícil aceptar el acoso y platicarlo y recalcó que sus casos con productores, directores y escritores “eran constantes. Esto me sucedió en mi primer año en México 2005, después al año otra vez con otra persona y luego al otro año. Eran productores, directores, escritores”.

En entrevista con Javier Poza, en Radio Fórmula, la actriz de “¿Qué culpa tiene el niño?” dijo que se ha sentido responsable porque ella también ha sido víctima de acoso. Aseguró que, desde que empezó la polémica, lleva unos días queriendo hablar con más actrices mexicanas que quieran abrirse porque “sé que es muy diferente en México. En México muchas actrices no se sienten seguras de hablarlo” y todavía no se sienten protegidas como en Estados Unidos ante la incertidumbre por perder el trabajo o ser amenazadas.

Aquí la entrevista de hoy con @KarlaSouza7 en donde habla del acoso que ha sufrido como actriz en México.https://t.co/gotgmc3iO0 — Javier Poza (@javierpoza) 27 de octubre de 2017

Souza dijo que espera que en el país pueda surgir un movimiento igual, pues recordó que también en Francia las mujeres se han unido para levantar la voz. Y a pesar de la iniciativa que hay para denunciar el acoso, “no encontré ninguna en México y me dieron ganas de encaminar algo en donde todas empecemos a hablar”.

La actriz señaló que en principio hay que aceptar que fuiste víctima de acoso y después que te sientes responsable y comprometida con todas las que han pasado lo que tú pasaste y contar lo que a ti te sucedió para sumar apoyo.

Karla Souza lamentó que haya chicas que también acusen a mujeres. “Y eso fue entre mujeres en Estados Unidos, no me quiero imaginar lo que sucede en México. No es culpa de la mujer por usar falda o por salir a cenar con el chavo que le gustaba. Ella está en todo derecho de decir que no”, remató.