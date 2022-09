La actriz española Karla Sofía Gascón actualmente se encuentra compartiendo pantalla con Tatiana, Lorena Herrera, Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Francisco Gattorno y Talina Fernández debido a su participación en el programa de TV Azteca "MasterChef Celebrity 2022".

Cabe mencionar que la participación de Karla Sofía en este reality se da luego de pertenecer a proyectos como Rebelde (2022) y Nosotros los nobles (2013), película que grabó antes de su cambio de sexo, es decir, cuando se le conocía como Carlos Gascón.

Cada domingo, Karla Gascón, de 50 años se vuelve tendencia en redes sociales esto luego de que el público ha notado su acercamiento con Arturo López Gavito productor musical, mánager y crítico de televisión mexicano, tanto dentro como fuera del programa.

Incluso, una de las publicaciones que dio rienda suelta a todos estos rumores fue la publicada por la misma actriz a través de su cuenta de Instagram. Fue a través de una foto en el estudio del programa en la que se le ve a Gavito y a ella que la actriz escribió "La vida nos unió".

A partir de este momento, la actriz ha compartido unas postales más, en las cuales, de cariño, llama a Arturo López Gavito su "esposo", y también en las que se puede observar que están en algún lugar de la ciudad dando un paseo.

A raíz de estos rumores, ahora, en entrevista con TvNotas Karla Sofía habló de forma sincera sobre su relación con Gavito:

"Se ha hecho un rollo diciendo que es mi pareja, mi esposo, que me lleva a pasear, y es real... que la gente diga lo que quiera, Gavito y yo estamos muy bien, me da un gusto tremendo haberlo conocido, es un amor de hombre".

Además, compartió su perspectiva sobre el juez de La Academia, y señaló que a comparación de lo que se piensa "Gavito se está riendo todo el día y súper buena onda, combinamos muy bien, hemos hecho mucha química, ni yo misma sé a dónde vamos a llegar, quién sabe lo que haremos, lo que hemos hecho o lo que no".

Ante las interrogantes sobre una posible relación con el productor, Karla afirma que por el momento no existe.

"Cuando el río suena, es que agua lleva y algo habrá, si no, no estaría ahí cerquita todo el rato, todo el día estamos juntos en el foro, es muy divertido y nos reímos mucho".

Cabe mencionar que Karla Sofia está casada con Marissa Gutiérrez desde hace ya hace algunos años y tienen una hija llamada Victoria Elena. "Yo me tendría que divorciar, pero no se sabe nunca en la vida lo que nos depare en el futuro. A mí me cae muy bien, pero no sé si aguantaría vivir en una cama conjunta con él, escuchando todo el día música jazz y viendo películas en blanco y negro, sería tremendo para mí", apuntó.