Karla Castañeda escribe, dibuja y filma con el corazón

El nombre de Karla Castañeda suena cada vez con mayor fuerza dentro de la industria cinematográfica. Su trabajo en el mundo del stop-motion ha llenado el ojo del director tapatío Guillermo del Toro, tanto así que hoy en día se encuentran trabajando juntos en al menos dos proyectos que tienen bastante ocupada a la joven cineasta.

El trabajo que está bajo la batuta de Del Toro, es precisamente el primer largometraje animado de Karla; fue a propósito de su participación en la presentación del artbook “Materia oscura” de Santiago Caruso en Guadalajara hace unos días -el artista argentino también se encuentra trabajando en el largometraje de Karla- que pudimos charlar con la cineasta tapatía y nos compartió que tiene ya importantes avances en su película.

“A Santiago Caruso lo conozco desde hace mucho tiempo, pero desde hace unos cinco años cuando fui a Buenos Aires pude echarme un clavado en su estudio para ver todo lo que hacía, y es un poco difícil porque mi trabajo no es ser tan realista, su obra cae en la realidad y estamos llegando a un momento en el que yo le estoy ayudando un poco a deformar todo para el largometraje, sacándolo de ahí (de lo real), por ejemplo, le digo que no importa si una cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Sin embargo, también yo huyo de lo hiperrealista, para eso tenemos la ficción. Por ejemplo en mi corto de ‘La noria’ yo veo a un niño normal, pero a Santiago le parece un poco desproporcionados los ojos”.

Aunque parecen venir de mundos distintos y visiones diferentes, esto no aleja a Karla y Santiago, pues entre las coincidencias la tapatía señala que “creo que hay cosas que no son estéticas pero que nos llevan a un lugar; aunque también hay cosas como las historias que nos llevan a otro lugar que puede estar padre. Además de ilustrar, Santiago tiene mucho conocimiento de literatura, música y cosas que coincidimos, a la vez será una buena colaboración. Ya le di el primer boceto de cómo yo tengo pensado el largometraje, entonces sigue modificarlo. Es interesante que no es un ilustrador por ilustrar, sino que invita a pensar en cosas más internas”.

Esta exploración artística con Caruso la ha llevado también a caminar en paralelo con la escritura, algo que Guillermo del Toro le ha pedido trabajar más: “Pensamos en la psicología del personaje. A la hora de escribir es una parte bonita, ahora que lo estoy haciendo con Guillermo es pensar en lo que le gusta o no a los personajes: ¿Por qué se comportan así, qué pasó en su vida y su historia? Cuando pintas un concepto ahora te lleva a hacerlo de manera diferente y pensar más allá”.

Este trabajo de profundización en los personajes también se refleja en los espacios y la ambientación de sus cortometrajes que ahora la invitan a reflexionar más en los objetos que se verán. “Mucha gente me dice que soy muy intensa, al final eso no me ofende, se convierten en halagos, simplemente acepto que mis historias llevan a la melancolía, porque así nací y así crecí y me duelen muchas cosas, me sirve para crear todo lo que estoy haciendo. Entre la realidad hay una incoherencia en la animación que te lleva a la coherencia de la historia, puedes jugar con las partes no lógicas”.

Karla Castañeda tiene un camino marcado por Guillermo del Toro que es escribir: “En realidad yo no debería de estar haciendo esto (ilustrar), estoy escribiendo porque tengo que darle ya el primer draft a Guillermo, realmente él me dijo ‘no dibujes absolutamente nada’, entonces me es imposible hacerlo porque mientras escribo se me ocurre un personaje y tengo el lápiz y la hoja a la mano y lo hago. La última vez que vino le enseñé un cuaderno con dibujos, no le pareció mal ni me regañó, pero se quedó como ‘ah… estás dibujando’. Lo importante aquí es el guion, antes de cualquier otra cosa, es lo principal. Estoy enfocada en eso”.

El hecho de coescribir la historia de su primer largometraje, Karla lo considera como un gran regalo y un honor, con toda la humildad y grandeza que caracteriza a Guillermo del Toro, por elegirla para hacerlo. “Lo hizo con dos mujeres, con Issa López que va a producir su película y conmigo. Ella hace ficción y yo animación y el hecho de apoyarnos fue maravilloso, aunque mi proyecto es un poco fantasía y melancolía, no tanto de terror”.

Sobre un estimado para su lanzamiento y el nombre del largometraje, Karla comentó que eso depende de Guillermo, quien es el productor y en cuanto al nombre ya lo tiene definido, pero por el momento no lo puede decir. “Dejamos la estructura muy en claro, de qué va, cómo va, y en la parte de la ilustración también hay otra persona con la que estoy en pláticas, tengo un abanico de posibilidades y quiero meter mis dibujos, un poco de todo para empezar a ver la película, aunque Guillermo me ‘prohíba’ dibujar. También, el guion va a cambiar, estaré esperando los cambios de Guillermo, porque mis cortos no son para niños, pero él me ha pedido que no me limite, ni piense en eso, es una libertad creativa que me dio. Es mi mejor maestro, soy una afortunada y tengo que aprovechar este momento”.

Trabajando en “Pinocho”

Uno de los proyectos de Karla Castañeda es la colaboración que está haciendo para la cinta “Pinocho”. “Guillermo me invitó a trabajar en la parte de arte, entonces esa parte es muy bonita y también lo es desconectarte de tu película y de tu mundo que estás creando para meterte en la película de él y lo que está haciendo, todo un mundo oscuro con ‘Pinocho’, de la cual él mismo ha dicho que es una película para adultos, en la época de Benito Mussolini, del fascismo, no es para niños. En general, este proyecto con ‘Pinocho’ y mi película son dos experiencias diferentes, las dos son muy bonitas”.

Sigue sus pasos

Karla Castañeda (Guadalajara, 1978) estudió pintura e ilustración en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en Vigo, España. Se tituló como licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Con “Jacinta”, su ópera prima, y con “La noria” ha obtenido diversos premios Ariel. Síguela en redes sociales como @Karla_Jacinta en Twitter y @karlacastaneda_mx en Instagram.

Más información sobre su trayectoria en: https://www.directoriorealizadoresficm.com/realizadores/castaneda-karla/