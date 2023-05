Karely Ruiz "facturará en tanga" para ayudar a refugio de perritos

Karely Ruiz se ha convertido en una de las figuras de internet más prominentes en las redes sociales. Dada a los escándalos y a las polémicas, y con poco interés en el qué dirán, la regiomontana más bien busca las controversias, pues son éstas las que la han llevado a la fama.

Recientemente se filtró un video con alto contenido erótico en el que aparece con Santa Fe Klan, y que puso de cabeza a las redes sociales.

No obstante, el último acto de Karely Ruiz, y que como todo lo que hace da de qué hablar, está por completo alejado de sus polémicas habituales. Pues en esta ocasión la creadora de contenido y modelo de OnlyFans visitó un refugio de perritos, a los cuales brindó su apoyo.

ESPECIAL

La regiomontana llevó consigo costales de croquetas y alimento, además de que pasó tiempo con los animales, que se congregaron en torno a ella. Cuando uno de los perritos, que no tenía ojos, se le acercó, Karely Ruiz se conmovió hasta las lágrimas.

“Voy saliendo de un refugio de mascotas y wow se me partió el corazón, como puede existir gente tan mala que los abandonen, maltraten, no entiendo qué tienen en la cabeza, pero me comprometo y no es juego a trabajar más”, compartió en sus redes sociales". Y, muy típico de ella, aseguró que para cumplir este propósito "facturará en tanga".

Las acciones de Karely Ruiz fueron aplaudidas y criticadas al mismo tiempo, por fanáticos que se conmovieron por su buen corazón, hasta los detractores que le comentaron que no tenía por qué compartir en todos lados sus "buenas acciones".

FS