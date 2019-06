Axel Muñiz quiere conquistarte al oído

El apellido Muñiz ganó peso en México gracias a las presentaciones de Marco Antonio Muñiz y Jorge Muñiz. Hoy, Axel Muñiz continúa el legado de la dinastía con “Sin ti”, el nuevo sencillo del cantautor y actor que, pese a su corta edad, ya piensa llegar lejos en el mundo artístico.

Paradójicamente, “Sin ti” no viene sola, pues es un tema que se grabó con la colaboración de Maite Perroni y Juan Magán, y es Axel quien revela cómo surgió este tema. “‘Sin ti’ es una canción que compuse algunos años atrás, que le mostré a algunos productores. Afortunadamente les gustó e hicimos solo un par de modificaciones en la letra; así duró algún tiempo, ya grabada”.

Fue cuando una de las casas productoras le mostró la canción a Maite Perroni, y así comenzó a gestarse la colaboración final que hoy conocemos. “Es Warner (productora) quien le envía el tema a Maite Perroni y lo mismo con Juan Magán. Afortunadamente les gusta muchísimo y es así que ambos deciden participar en el tema”.

El trabajo de los compositores, según Axel, se enfoca en hacer que su música agrade al público, pero que además conquiste el oído de otros colegas, es un extra. “Me da mucho gusto que la canción le haya gustado a la gente, pero para mí también fue una alegría muy grande saber que le gustó a Juan Magán y a Maite Perroni. De Juan (Magán) he escuchado toda su música desde chavo y de Maite (Perroni) he visto todo su trabajo como actriz y también he escuchado su trabajo como intérprete y me encantan ambos. Es una alegría muy grande, una emoción increíble”.

La experiencia de grabar con dos artistas internacionales fue inexplicable para Axel Muñiz. “Tuvimos la oportunidad de estar los tres juntos cuando grabamos el video en Yucatán y, para mí, poder voltear a un lado y ver a Juan, y voltear al otro y ver a Maite fue simplemente increíble. Fui muy feliz, me gustó la buena vibra y hoy al ver el video puedo decir que estoy satisfecho con lo que hicimos en equipo, porque además sé que le está gustando mucho a la gente”.

El apoyo de su familia es clave

No es un secreto que Axel se apoya de su padre, Jorge “Coque” Muñiz, y de su abuelo, Marco Antonio Muñiz, para pedir consejos. Es el más joven de los Muñiz quien cuenta cuales han sido las sugerencias que ha recibido de su familia. “Ambos coinciden en que esta es un carrera en la que se requiere paciencia y entrega, pero además me dicen que aprenda a escuchar, porque hay mucha gente que quiere ayudar. Pero creo que uno de los consejos más importantes que me han dado ha sido el de creer en mí mismo”.

Pero además de ser cantante y compositor, Axel Muñiz también actúa, y actualmente está por estrenar la segunda temporada de “Go! Vive a tu manera”, una serie de Netflix que tiene alcance en más de 190 países.

“La pasión es la clave para compaginar actuar y cantar. Evidentemente es algo cansado, pero le echo muchas ganas a las dos cosas, porque ambas me apasionan. Les invito a ver la segunda temporada de ‘Go! Vive a tu manera’, que comienza el próximo 21 de junio”.

Axel Muñiz estará la próxima semana en nuestra ciudad haciendo promoción a este nuevo sencillo. Muy pronto también comenzará una gira por Argentina, para después presentar un nuevo tema, del cual sabremos más al respecto, en un futuro muy cercano.