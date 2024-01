Kali Uchis anuncia su primer embarazo

La cantante Kali Uchis, conocida por sus éxitos como "Telepatía" y "Te mata", anunció a través de sus redes sociales que está embarazada y espera su primer hijo con el también cantante estadounidense, Don Toliver, quienes ahora comienzan con una nueva y emocionante etapa en su vida.

"Comenzando nuestra familia. No tardes mucho en llegar aquí, pequeño pooks; mamá y papá estamos deseosos de compartir nuestras vidas contigo", estas fueron las cálidas palabras que la pareja expresó a su hijo, en una publicación de Instagram.

El post incluyó clips que revelan momentos íntimos, donde se muestra la barriga de la cantante y al rapero acariciando y besando el vientre, así como compartiendo danzas, incluso con breves fragmentos de su infancia. En un conmovedor audio, la estrella exclama: "¡Oh, mira cuánto te ama tu papá, pequeño pooks! ¡Él te amará por siempre!".

INSTAGRAM/ @kaliuchis

Este anuncio se presenta justo antes del lanzamiento del álbum de la famosa en español "Orquídeas". Sin embargo, hasta el momento, se mantiene en incógnita la fecha de nacimiento del futuro miembro.

En el 2021, Don Toliver reveló públicamente su relación con la artista, subrayando que, aunque no ostentaban su amor de manera pública, este fluía de manera natural. La pareja ha colaborado en diversas ocasiones, destacando canciones como "What You Need" y "Drugs N Hella Melodies". Además, Toliver ha expresado su admiración por el arte de Kali Uchis, destacando su alcance creativo.

NA