Juvan, por la conquista de sus sueños

El 2018 trajo muchas satisfacciones para Juvan; por ejemplo, abrir el concierto de Paty Cantú en las Fiestas de Octubre, cantar en el Teatro Galerías, presentarse en Chicago y lanzar dos videoclips de su reciente sencillo “2x1”. Este año llegan nuevas metas, una de ellas es estrenar una nueva canción que saldrá próximamente en febrero de nombre “Me matas”. Por lo pronto, este fin de semana se presenta en Tamazula hoy y el domingo en Expo 15.

“El año pasado para mí fue increíble; por ejemplo, cantar en Fiestas de Octubre. También me invitó a cantar el Consulado mexicano en Chicago en el Harrison Park y estuvo muy interesante, toda la gente mexicana apoyando. Además, en Palcco se me hizo cantar, fue en noviembre, para mí fue increíble esa experiencia”.

Para Juvan estas experiencias de cantarle en vivo a la gente, lo enriquecen mucho porque tiene la oportunidad de mostrar su esencia mientras está arriba del escenario: “Yo lo disfruto al cien por ciento, cuando la gente grita o se emociona, yo me emociono al doble porque me doy cuenta que la están pasando bien. Me mandan mensajes de Colombia, Venezuela y España diciéndome que les gusta mucho la canción que saqué y eso me motiva a sacar mejores cosas”, señala el cantante en entrevista.

Juvan adelanta que se viene nuevas canciones muy diversas, esperando también sean muy bien recibidas por su seguidores como fue con “2x1”. “De hecho, ya hay una colaboración, pronto la van a escuchar; incluso, ya está grabada, sólo falta que esté en plataformas para que la escuchen, es con dos personajes venezolanos”. Pero antes de este tema, está “Me matas” con tintes musicales diferentes.

“Es urbano, pero con un estilo más playero, se puede escuchar en el carro, en la noche con tus amigos, con tu novia. ‘Me matas’ es como un amor platónico que te encuentras ya sea en unas vacaciones, en un viaje o en un campamento y el trip mágico de lo que duran las vacaciones es lo que significa esta canción”. El músico explica que quiere trabajar en cinco temas al menos, para poder hacer presentaciones ya con sus propias canciones. “El fin es que para este año tengamos una presentación ya con nuestras propias canciones”.

Aunque Juvan es carismático y siempre está de buen humor, cuando se trata de trabajar es el primero en mantenerse firme en sus convicciones de manera profesional: “Soy un poco perfeccionista, porque el proyecto es como si fuera mi hijo y cuando estoy formando una canción quiero que salga lo más perfecta posible para que el público alcance a percibir todo lo que les quiero transmitir”. Finalmente, Juvan espera que el video y la canción los pueda mostrar de manera pública en una presentación que se está concretando a propósito del aniversario de la ciudad de Guadalajara, evento próximo a suceder (14 de febrero).