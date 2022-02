Justin Bieber hace compras millonarias en arte NFT

Una mina de oro está resultando ser el cantante Justin Bieber para los artistas que progresivamente exploran el formato NFT, pues el intérprete canadiense creador de éxitos como “Baby”, ha llamado la atención de este nuevo modelo de negocio al presumir en sus redes sociales las diversas adquisiciones que ha hecho en arte digital.

A través de su Instagram, con más de 219 millones de seguidores, Justin Bieber ha compartido sus recientes compras en NTF (Token no fungible, en español), formato en el que los compradores pueden adquirir arte no físico, pero sí archivos originales, modelo que ha llevado al mercado del arte a especular con precios millonarios por una obra que no existe físicamente, pero con la que sí ceden sus derechos (total o parcialmente) al interesado de una obra en particular.

En recientes días, Bieber compartió a sus seguidores las obras que recién se suman a su colección en formato NFT, y de acuerdo al precio de las criptomonedas que utiliza, se estima que el cantante, por ejemplo, pagó 1.3 millones de dólares por el avatar, identificado como #3001, de la colección Bored Ape Yacht Club (BAYC), que es de un simio luciendo una playera negra y con un semblante afligido.

Aunque Justin no especificó cuánto pagó realmente por la obra digital en cuestión, los especialistas en arte y monedas virtuales rastrearon el origen de la colección y el precio promedio que tiene en el mercado, además de identificar que otras obras que Bieber ha compartido en sus redes también son arte NFT. En el caso de la colección Bored Ape Yacht Club, Justin Bieber habría pagado por la obra mediante el uso de la moneda “Ethereum”, destinando al menos 500 de este tipo de moneda por el avatar del simio, que tras ser publicado en las redes del cantante acumula más de un millón 700 mil reacciones, en la que resalta el visto bueno del actor Tom Holland, quien reaccionó al contenido del cantante.

En días posteriores, Bieber también compartió nuevas imágenes digitales, con las que confirmó a sus fans estar interesado en el formato NFT y su gusto por comprar este tipo de arte, además, alentó a sus seguidores a unirse a esta comunidad.

El 15 de diciembre de 2021, Justin Bieber compartió un breve video compartiendo algunas piezas con las que debutó como comprador de NTF, haciendo referencia a la web www.inbetweeners.io, en donde se promueven obras en este formato con un estilo colorido y pop, y con más de 10 mil opciones de piezas a la venta o diseño personalizado, teniendo a artistas como GianPiero entre las estrellas de este formato artístico.

A través del portal OpenSea, Justin Bieber tiene un apartado especial en el que se da cuenta de los NTF’s que ha adquirido, sumando a la fecha más de mil 500 piezas.

AC