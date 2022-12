La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) rechazó este martes haber usado la imagen del cantante canadiense Justin Bieber en sus productos sin su consentimiento.

"Como con otros productos y colaboraciones bajo licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados", declaró un portavoz de la compañía, principal competidora de la española Inditex.

El cantante, de 28 años, acusó esta semana al gigante textil de robar su imagen y emplearla en una serie de productos que se encuentran a la venta ahora mismo.

"No aprobé nada de la colección de artículos de promoción que han sacado en H&M... Todo sin mi permiso o aprobación", escribió en su cuenta de Instagram, que cuenta con 270 millones de seguidores.

"Si estuviera en vuestro lugar no compraría ninguno de ellos. Los artículos de promoción de H&M que han hecho conmigo son una basura y no los aprobé no los compréis (sic)", agregó la estrella del pop.

La tienda online de H&M vende en estos momentos camisetas y sudaderas con imágenes de la cara del cantante o citas de algunas de sus canciones.

MF