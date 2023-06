Justin Bieber se volvió tendencia en redes sociales y no por razones buenas: supuestamente se filtró "el pack" de la estrella juvenil, originario de Canadá.

Las imágenes en las que el cantante de éxitos como "Beauty and a Beat" y "Peaches" aparece sin ropa han desatado un acalorado debate en Twitter. Mientras algunos usuarios exigen que se eliminen estas instantáneas, otros han optado por ridiculizar el "aspecto físico" de la estrella.

Además, los seguidores del famoso, conocidos como "beliebers", han planteado especulaciones sobre la veracidad de estas imágenes, sugiriendo que podrían tratarse de fotografías creadas con Inteligencia Artificial, tal como ocurrió previamente con Rosalía. Recordemos que el tema de la famosa también fue muy controversial debido a que el rapero español JC Reyes, compartió las capturas que simulaban el cuerpo expuesto de la voz de "Despechá" y ella misma alzó la voz. Otros dicen que las fotos no son nuevas, y que llevan ya varios años rondando por la red.

"¡Acabo de ver el p… de Justin Bieber! Dios, ¡qué asco!", "No, le vi el p… a Justin Bieber. Me quiero matar", fueron algunos de los comentarios. Si bien los usuarios están solicitando que les envíen el enlace o las imágenes, hay personas que han salido en defensa del cantante, instando a los internautas a no consumir dicho contenido. Estos defensores han resaltado que las imágenes se compartieron sin el consentimiento de Justin y han reflexionado sobre la situación, destacando cómo este tipo de violaciones a la privacidad afectan especialmente a las mujeres.

"Todas las mujeres en Twitter hablando del pack de Justin Bieber. Que si pequeño, que si feo, que si lo otro, luego se sienten súper ofendidas porque alguien opina sobre el cuerpo de ellas. No tiene lógica compañeras, hay que respetar igual. No sean hipócritas", "Qué bonito hablar del cuerpo de alguien sobre todo de imágenes divulgadas sin su consentimiento", se leyó.

A pesar de que los internautas hicieron un llamado a Elon Musk para borrar el contenido, la red social se pronunció afirmando que "no consideran la censura como parte de su misión ni de su plataforma". Hasta la mañana de este martes, Bieber no ha hecho comentarios al respecto.

FS