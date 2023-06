Ante la creciente ola de quejas de fans de Taylor Swift que exhibieron que las personas que habían recibido el correo de "Verified Fan" eran revendedores y tenían a la venta códigos, Ticketmaster México aclaró la dinámica para la venta de boletos para los conciertos a realizarse en el Foro Sol.

En su cuenta de Twitter, Ticketmnaster México aseguró que no emitió códigos para acceder al inicio de la venta de los cuatro conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. Los fans que recibieron el correo que indicaba que recibirían un SMS para formarse en la fila virtual podrán unirse cuando estén conectados a la Cuenta de Ticketmaster registrada. El enlace para poder comprar boletos para el 25,25, 26 y 27 de agosto se enviará vía SMS a las personas previamente seleccionadas por Ticketmaster, y que fueron notificadas este 12 de junio.

"INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos", se lee en la publicación. Ticketmaster anunció la modalidad "Verified Fan" para la venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift.

Para tener acceso a la modalidad fue necesario hacer un registro en línea ligado a una cuenta de la plataforma, así como un correo electrónico. Ticketmaster llamó a los fans de Taylor Swift a caer en estafas, ni comprar códigos inexistentes. Pese a la postura que emitió la empresa encargada de la venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol, los fans se mostraron molestos por la dinámica que se utilizó para la selección de las personas que pueden comprar boletos.

En Twitter, los usuarios exigieron a Ticketmaster conocer cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para definir a las personas que fueron seleccionadas como "Verified Fan". En redes sociales se han viralizado publicaciones en las que incluso se etiquetó a la artista originaria de Pensilvania, para denunciar que la mayoría de sus fans en México no tuvieron la posibilidad de obtener acceso a la venta de boletos.

