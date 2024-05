Nana Calistar: Horóscopos de HOY 7 de mayo

Aries

Algunos días te resulta difícil salir de la cama, pero es importante recordar que si no te levantas, nadie lo hará por ti. Recibirás noticias relacionadas con tu trabajo o negocios. En ocasiones, tu franqueza puede herir a las personas sin que te des cuenta; es importante que seas más cuidadoso/a con tu forma de expresarte hacia los demás.

Estás considerando cambiar de trabajo y planeando un viaje. Tu perspectiva de vida será de gran ayuda en tus proyectos, pero no descuides tus emociones, ya que tu corazón está herido y temes enamorarte nuevamente y sufrir una pérdida.

Se te presentará la oportunidad de iniciar un negocio relacionado con la venta de comida. Es momento de dejar atrás el pasado y visualizar tu futuro, enfocándote en tus metas y hacia dónde quieres dirigirte.

Tauro

En el ámbito del amor, es posible que te sientas bastante decepcionado/a en este momento. Sin embargo, es importante recordar que a veces la persona adecuada llega cuando menos la esperas, dispuesta a cambiar tu perspectiva y sanar las heridas pasadas. No te esfuerces demasiado en buscar, ya que podrías equivocarte.

Cada nuevo inicio representa una oportunidad para el cambio, aunque es posible que te encuentres en una fase de confusión sobre qué camino tomar. Reflexiona sobre tus deseos y necesidades antes de dar el siguiente paso.

Recuerda que no eres el producto de tu entorno por naturaleza; las personas que te han rodeado han influido en la formación de tu carácter. No permitas que nadie te hunda, y siempre expresa lo que sientes sinceramente.

Es probable que una nueva amistad se forme en un futuro cercano, pero ten cuidado, ya que podrían surgir sentimientos poco saludables hacia ella. No te obsesiones tanto con encontrar el amor, ya que a menudo, cuanto más lo persigues, más se aleja de ti.

Géminis

Una amistad cercana te podría involucrar en un problema considerable. Mantente alerta, ya que dos personas en tu círculo social están hablando mal de tu familia. Es hora de cambiar tu actitud hacia ti mismo; es momento de crecer y darte cuenta de que puedes lograr lo que te propongas.

Es probable que te encuentres en medio de conflictos internos esta semana y que tu humor fluctúe, llegando a un punto en el que ni siquiera tú mismo puedas tolerarlo. A veces, tiendes a tomar las críticas demasiado a pecho y a castigarte innecesariamente.

Es importante que fortalezcas tu corazón para evitar ser lastimado o lastimar a otros. Confía en aquellos que confían en ti y ama a aquellos que te aman; no malgastes tu tiempo en personas que solo te causan dolores de cabeza.

Cáncer

Es probable que hayas estado pensando mucho en una expareja, lo que podría llevarte a tener sueños con él o ella. Si estás en una relación actual, procura controlar tu humor y no traer problemas del pasado al presente.

Es posible que sientas la necesidad de disculparte con un amigo por un error que cometiste en el pasado; no dudes en hacerlo, pues la vida se encargará del resto. También existe la posibilidad de un cambio de residencia en el horizonte.

Es importante que dejes de intentar ayudar a todo el mundo y te enfoques más en tu propia vida. No sigas intentando resolver problemas que no te corresponden; has descuidado tu propia felicidad y te has visto envuelto en situaciones poco saludables. Una nueva amistad se acerca, y te ayudará a entender aspectos de ti mismo que antes no veías claramente.

Leo

Se avecinan cambios en diversos aspectos de tu vida, y es crucial que evites caer en tentaciones que puedan conducirte a cometer errores graves. Pronto tendrás un encuentro significativo con alguien que ha tenido un gran impacto en tu vida; mantén tus defensas y estabilidad intactas. Es fundamental que ajustes tu mentalidad para enfocarte en tus sueños y metas personales.

Es posible que recibas noticias sobre un embarazo y el fin de una relación amorosa. Además, podrías ser objeto de celos por parte de un amigo, quien en ocasiones muestra interés romántico hacia ti y en otras te ignora por completo.

Ten precaución con el consumo de alcohol, ya que podrías verte envuelto en una situación comprometedora.

Virgo

Es importante que prestes atención a tus horarios de comida, ya que, entre el trabajo y las distracciones diarias, podrías descuidar lo más fundamental: mantener tu cuerpo en óptimas condiciones.

Se vislumbran viajes en tu futuro, así como un posible reencuentro con un antiguo amor, lo que podría reavivar sentimientos pasados. Pronto recibirás una noticia inesperada que te llenará de alegría. Además, es probable que recuerdes a un amor del pasado en estos días.

Un nuevo romance podría surgir en tu vida a través de una amistad cercana, y te hará experimentar emociones que creías olvidadas. Si notas que estás aumentando de peso, es importante que moderes tu consumo de alimentos ricos en harina y evites los excesos de comida poco saludable, ya que te resultará difícil perder el peso adicional.

Libra

Es fundamental que abordes tus asuntos sentimentales de manera directa y transparente. Deja de entregarte ciegamente, pues sabes que a veces puedes ser manipulado; ¡valórate más! Además, es importante que mantengas un ojo en tus finanzas dentro de tu relación de pareja, para evitar que te quedes con las manos vacías.

La confusión que estás experimentando necesita ser abordada. Organiza tus actividades y reserva tiempo para ti mismo. Date un respiro con una salida para despejar la mente o una visita al casino para divertirte un poco. Además, recuerda mantener una buena hidratación: bebe más agua y reduce el consumo de refrescos para purificar tu cuerpo adecuadamente.

Pronto recibirás buenas noticias en el ámbito laboral, quizás incluso un ingreso extra, pero es crucial que trabajes en tu puntualidad para aprovechar al máximo estas oportunidades.

Escorpión

En tu entorno laboral, es posible que te encuentres con ciertas dificultades, pero no permitas que personas que propagan chismes o intentan infundirte miedo te afecten. No les des cabida en tu mente y mándalos al lugar que se merecen. Si estás en una relación, es importante que hagas tu parte para que funcione.

Tu actitud indiferente no contribuye en nada; considera tomar un baño de hierbas frescas como albahaca, yerbabuena, manzanilla y miel para fomentar la comprensión y atracción en tu pareja.

Es posible que tu mente esté cargada de pensamientos negativos, lo que puede causarte dolor de cabeza. Es momento de cambiar esa mentalidad y adoptar una perspectiva más positiva. Además, retoma la práctica del ejercicio físico para mejorar tu salud y combínalo con una dieta equilibrada para obtener mejores resultados.

Sagitario

La fortuna está de tu lado en estos días; considera probar suerte en la lotería o en el casino, ya que hay altas probabilidades de que tengas algún tipo de ganancia. Deja de cargar con los problemas de los demás, ya que esto te ha mantenido preocupado y con la cabeza gacha. Es momento de enfocarte en resolver tus propias dificultades.

Esta semana, tu energía estará en su punto más alto, lo que posiblemente se traduzca en momentos apasionados en la intimidad. Aprovecha estas oportunidades, pero también es importante que reduzcas tu soberbia y busques reconciliarte con aquellos con quienes tienes conflictos. Es probable que tus obstáculos actuales se deban en parte a esta actitud.

Recuerda todo el esfuerzo que has dedicado para llegar hasta donde estás y no permitas que nadie te haga sentir inferior. Podrían surgir oportunidades de mejora en tu trabajo en los próximos días, pero no te apresures en tomar decisiones; tómate el tiempo necesario para escuchar y evaluar cuidadosamente antes de actuar.

Capricornio

Confía en tu buen corazón al tomar la decisión que has estado esperando. Recuerda tu propio valor y no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Sé cauteloso/a y mantén la guardia ante aquellos que son inconsistentes en tu vida; son personas que pueden traerte más problemas que beneficios.

Mantén tus convicciones firmes, ya que la mayoría de las veces logras tus metas y siempre te esfuerzas por mantener tu bienestar físico. Sin embargo, es posible que en este momento experimentes un ligero aumento de peso, por lo que es importante cuidar tu alimentación.

Se acercan momentos emocionantes para ti, y todo lo que has atravesado te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Deja que el pasado quede atrás y no permitas que regrese a tu presente. Aleja de tu vida a aquellos que te causan estrés. Además, es probable que recibas noticias o un mensaje de alguien de tu pasado en estos días.

Acuario

Te espera un periodo de mucho trabajo, durante el cual comenzarás a apartar a aquellas personas que han obstaculizado tu crecimiento y progreso. Este mes estará lleno de sorpresas para ti; hay un viaje en el horizonte y tendrás la oportunidad de conocer en persona a alguien con quien has estado interactuando mucho en redes sociales. Aunque esta persona quizás no sea exactamente lo que esperabas, esta experiencia te permitirá disfrutar de nuevas conexiones.

Sin embargo, es importante que tengas cuidado con tu generoso corazón, ya que podría llevarte a cometer errores graves. A pesar de tu fortaleza, cuando te enamoras tiendes a bajar la guardia demasiado rápido. Antes de tomar cualquier decisión, tómate el tiempo necesario para conocer mejor a la persona y evaluar la situación con calma.

Es probable que sientas nostalgia por una amistad que ya no está presente en tu vida en este momento. Recuerda que las personas entran y salen de tu vida, y es importante aprender a quedarte con lo mejor de cada una de ellas.

Piscis

Es hora de poner toda tu energía en ese proyecto que has estado planeando. Si confías en ti mismo y te rodeas de las personas adecuadas, todo saldrá de maravilla.

Es posible que te encuentres en una fase de cambios significativos, donde serás el centro de atención y lo demás pasará a un segundo plano. No te preocupes por lo que piensen los demás.

Sin embargo, ten cuidado con lo que compartes con tus amigos, ya que podrían divulgar información confidencial. Tu instinto siempre te alerta cuando alguien no es sincero contigo, así que no permitas que nadie te tome el pelo.

Pronto recibirás una entrada de dinero importante que podría generarte grandes ganancias, pero recuerda ser cuidadoso/a con tus finanzas, ya que el dinero puede irse tan rápido como llega.

Con información de Nana Calistar

MF