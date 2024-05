Il Divo celebra dos décadas en el Telmex

El cuarteto de ópera pop, Il Divo, integrado por Urs, David, Steven y Sebastien, se presentó este lunes 6 de mayo en el Auditorio Telmex como parte de su gira de celebración de dos décadas “20th Anniversary Tour” de la cual tambien están promocionando su álbum "XX".

La alineación saltó al escenario poco después de las 21:00 horas, todos impecablemente vestidos de traje oscuro y listos para ofrecer una velada romántica a través de sus portentosas voces, empezando con su hit, "Regresa a mí", el cual los llevó a la fama y los destacó como intérpretes pioneros del género musical de la ópera pop.

El escenario lució minimalista con una gran pantalla al centro del escenario con visuales que hacían alusión al amor y el romance como la luna. La banda también interpretó el clásico iberoamericano "Hoy tengo ganas de ti". "Bienvenidos a la celebración de nuestro XX aniversario, nosotros somos Il Divo", dijo Urs, provocando la emoción del público, el cual se mostró atento a cada una de las interpretaciones de la banda.

"Son 20 años... ¡Dios mío. No puedo creerlo! Parece que fue ayer que grabamos 'Regresa a mí' y que además hayamos llegado tan lejos", resaltó David. Por su parte, Steven, el reciente integrante de Il Divo, quien se integró después de la partida de Carlos Marín, dijo entre risas que cuando él conoció la música de Il Divo era adolescente. "Yo tenia 15 años cuando los escuché por primer vez, cuando era adolescentes, ya están viejitos ahora, pero se ven muy bien, quiero que compartan su rutina de "skin care'".

Finalmente, Sebastien, resaltó que él fue uno de los productores de este reciente disco de la banda. "Tengo una gran pasión por las mujeres (risas), pero también por componer y escribir canciones. En este álbum llevamos la música ogro nivel con sonidos más actuales. Gracias chicos por confiar en mí", les dijo a sus compañeros.

Otras de las melodías que interpretaron fueron "Crazy", "Unchained Melody" y "Hasta mi final", en este tema, Urs resaltó que sería genial que algún caballero le pidiera matrimonio a su novia. Y entre el público justo una pareja celebró su amor.

Otros temas que también resonaron en el Telmex fueron "Perfect", "Despacito", "Talking to the moon" y su sencillo inédito "Despertar sin ti", además de los clásicos "Isabel", "Quizás, quizás, quizás" y "Bésame mucho", una canción indeleble al paso del tiempo creada por Consuelito Vélazquez.

La velada prosiguió también con temas inolvidables como "All by myself" cover de Céline Dion, "Adagio", "My way", "No tengo nada" y "Time to say goodbye", canción con la que culminaría el concierto. Además, la banda también recordó la memoria de Carlos Marín, al señalar que fueron 18 años de convivir con él.

YC