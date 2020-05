Julio Preciado da negativo a coronavirus

Por problemas de añeja neumonía, Julio Preciado fue hospitalizado en Guadalajara, pero siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias, le hicieron la prueba de COVID-19, la cual, informó, salió negativa.

"Según mi doctor, nada más es puro protocolo, por lo cual se me internó, por mi principio de neumonía que ya padezco desde hace dos años", dijo el artista de 53 años. "Esto no es nuevo para mí, yo estuve internado en terapia intensiva ochos días hace dos años, pero ahorita por protocolo de la Secretaria de Salud se tiene que hacer así", ahondó.

El intérprete, quien la noche de este martes se encontraba aislado en la torre de COVID-19 del Hospital Country Club, informó que se siente completamente bien y no tiene los síntomas del virus. "Mientras yo estoy muy tranquilo, no tengo ningún síntoma, no tengo gripa, tos, calentura, nada más el problema que tengo para respirar, pero ya mucho más leve, ya con el medicamento que me pasaron durante la noche se me compusieron muchísimo los pulmones".

AC