Julián Román, en el camino de la "Zumba"

Hoy lunes 13 de enero en punto de as 19:30 horas a través de Imagen Televisión, se estrenará la bioserie colombiana “Zumba”, que protagoniza el actor Julián Román metido en la piel de Alberto “Beto” Pérez, icono fundador de este método coreográfico deportivo.

“Es una historia muy bonita y real, obviamente tiene 20% de ficción como para poder cerrar bien la trama, pero el 80% es la vida de Beto Pérez y toda esa locura de zumba”, comparte en entrevista el histrión.

La historia de Beto es de éxito, pero también es la vida de una madre y un hijo buscando construir sus sueños. La coprotagonista de “Zumba” es Luz Estrada, quien da vida a Gloria, la madre de Beto. “Es muy interesante y bonita la historia de ellos dos, porque es salirse del cliché de la mamá que hace todo por su hijo. Lo que se cuenta en esta serie es realmente lo que hizo la señora por Beto, además, a ellos les tocó crecer en la época de los años 80, en la del cartel del Norte del Valle, así que esta señora llevó a su hijo hacia el arte del baile y lo salvó, porque en ese tiempo los jóvenes tenían pocas opciones”.

Beto Pérez fue un niño de origen humilde, que logró salir adelante a través de su amor al baile, hasta llegar a ser la cabeza de una marca con un valor de 500 millones de dólares. Nunca conoció a su papá y vivió una infancia difícil. Pero su deseo de triunfar nunca se detuvo. Siendo autodidacta, en 1999 inició su carrera como coreógrafo donde trabajó con personalidades como Shakira.

Para Julián, reencontrarse con la historia de nuevo, es conectar con la nostalgia a través de recuerdos que habían quedado en el olvido.

“Entonces, me vuelvo un espectador más y me sorprendo o me acuerdo de secuencias que ya habían pasado de largo en mi cabeza”.

Beto es una figura fitness, por lo que el reto para Julián también fue tener una buena condición física, además de desenvolverse en el baile y los ritmos. “Cuando pedimos material de Beto joven, era muy delgado, yo venía de hacer un trabajo completamente diferente y tenía un peso muy distinto, pedí que me dieran mes y medio para poder bajar de peso, me dediqué a bailar con nuestro coreógrafo y con los instructores de zumba a hacer todas las coreografías. Yo tengo desde hace muchos años una afición al ciclismo. Entonces, me levantaba a las 04:00 de la mañana y me iba a una montaña cerca de mi casa aquí en Bogotá (Colombia) y volvía, regresaba a mis clases y luego me iba a grabar”. Julián bajó 15 kilos y se mantuvo así durante la grabación de la serie.

En cuanto a la comunicación con Beto, antes, durante y después del proyecto, señala Julián que ya los unía una amistad. “Yo lo conozco desde hace muchos años, fue profesor mío cuando daba clases de rumba, el recién llegaba a Bogotá. Luego fue coreógrafo de amigos míos y cantantes, así que nos vimos durante mucho tiempo. La primera vez que él se fue a Miami yo lo fui a visitar, luego nos alejamos un poco por las actividades y cuando llegó esto fue muy emocionante el reencuentro”.

Detrás de nuevas pieles

Julián grabó en México una serie que durante este 2020 se verá próximamente, llamada “De brutas, nada”. En diciembre terminó las grabaciones, es un proyecto de Sony. Es una comedia donde participan también Tessa Ia, Cristian Vázquez y Diana Bovio.

Cabe destacar que Julián ha estado realzando bioseries donde encarna a personajes icónicos como Juan Gabriel en “Hasta que te conocí” y ahora a Beto Pérez en “Zumba”. Dice que la experiencia ha sido enriquecedora, pero también una línea muy delgada. “Porque creo que no puedo caer en la imitación, de estos personajes”.