La presidenta municipal electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, comentó que para mejorar los resultados en seguridad en la metrópoli (ZMG) es clave que se fortalezca a la Policía Metropolitana, que tiene menos de cinco años en operación, y se refuerce la coordinación de todos los involucrados.

Lo mismo sugirió la morenista para el reclutamiento, preparación y equipamiento de las corporaciones de los municipios, con el fin de que exista un cambio positivo en la atención de servicios y evitar que los uniformados acudan a los hechos para los que no están debidamente capacitados.

Insistió en que debe haber mayor entendimiento no solamente para estos temas, sino para abordar otras problemáticas intermunicipales, como la renovación de calles, la administración de los servicios públicos y los sistemas de transporte.

Cablebús y obras en arroyos son las prioridades en Tlaquepaque

Laura Imelda Pérez ya tiene en la mira los primeros proyectos que llevará a cabo una vez llegue a ocupar la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque a partir del 1 de octubre.

La exdiputada federal por Jalisco habló de obras que forman parte de un plan de Gobierno avanzado. Destacó que hay puntos como la zona del canal de la colonia Guayabitos donde han identificado riesgos para los habitantes.

“Hay cosas urgentes que hay que atender, por ejemplo, el canal de Guayabitos, que tiene una serie de casas a punto de caerse al arroyo de aguas negras; las inundaciones de Juan de la Barrera y otros temas que hemos identificado que son urgentes y que no requieren de mucha inversión”.

Entre otras de sus propuestas que comenzará a gestionar con el Gobierno federal está la edificación del sistema de transporte Cablebús en la zona del Cerro del Cuatro. Se buscará la colaboración de otras administraciones, como la de Guadalajara.

También se proyecta la ampliación de la carretera a El Verde para que cuente con cuatro carriles, al considerar que es de las más peligrosas. También se plantea un tramo elevado en el Periférico, así como retomar propuestas recibidas para llevar a cabo algunas obras en el Periférico, pero a la altura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la mejora de calles y banquetas de todo el municipio alfarero.

Pérez acentuó que en su estrategia consultará a la ciudadanía para terminar los diagnósticos de lo que requiere cada rincón del municipio.

Daños del pasado temporal en la Villa Alfarera

515 casas tuvieron afectaciones en el menaje, por lo que se emitió una declaratoria de emergencia para solicitar apoyo del Estado.

2 mil 332 viviendas fueron visitadas y evaluadas por las autoridades luego de que sus ocupantes llamaron a las autoridades para reportar los daños.

13 colonias resultaron perjudicadas: Villa Fontana, Ojo de Agua, Juan de la Barrera, La Micaelita, La Duraznera, fraccionamiento Revolución, La Guadalupana, Las Huertas, Valle de la Misericordia, Haciendas de San Martín, El Vergel, La Romita y El Campesino.

3 de cada 10 habitantes de Tlaquepaque consideran que sus hogares son amenazados por fenómenos naturales, de acuerdo con un estudio de la UdeG.

3 de cada 10, según el mismo análisis mencionado, considera que los hundimientos y las inundaciones son las principales causas de daño a su patrimonio.

El paso a paso para mejorar la seguridad

La Policía Metropolitana debe reforzarse para trabajar de mejor manera en todos los municipios de la ciudad.

La coordinación es fundamental y también la mejora de los procesos de ingreso y preparación de los elementos.

Recordó que en los últimos meses han llegado cientos de elementos federales para aumentar la vigilancia en el municipio.

Que en máximo cinco minutos la Policía atienda los llamados de la ciudadanía.

En su Gobierno se atenderán las recomendaciones de la ONU que indican que debe haber al menos dos policías por cada mil ciudadanos.

Pretende garantizar representaciónde los municipios ante el SIAPA

Para Laura Imelda Pérez, se debe trabajar en conjunto con todos los municipios el tema de la gestión del agua y que involucra al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La ganadora de la elección del pasado 2 de junio acusó que “el agua o no llega o está llegando sucia”. Por ello, señaló que desde el Ayuntamiento se debe recuperar la voz que tienen en el SIAPA.

“El SIAPA ya está en un sistema intermunicipal y que no ha estado funcionando, más bien que el Ayuntamiento no nada más cedió esta facultad al organismo, sino que abandonó totalmente su obligación. Es el gran problema”.

Coincidió con otros de sus pares en la metrópoli en que debe haber una renovación de la red de distribución del agua, ya que se pierde hasta el 30 por ciento del líquido que podría servir para la población.

“No es un tema nada más del organismo, primero debe haber una representación real de los municipios, hoy se ha abandonado, no está, no existe, no participa, no hace uso del derecho de voz. Segundo, debe hacerse una renovación de las redes porque hoy se desperdicia el 30% del agua potable, hoy están conectados muchos nacimientos de agua al drenaje, lo vi en El Vergel”.

Dijo que deben intervenirse las redes de distribución para evitar que haya desperdicios de agua que son naturales, así como aprovechar fuentes de abastecimientos naturales como pozos, la captación de agua de lluvia, entre otros, y que pueden reducir la demanda que se hace al sistema de agua potable.

DESARROLLO MUNICIPAL

Pide más coordinación

Pérez Segura sugirió que los municipios de la ciudad, en específico aquellos que son limítrofes, deben atender todos los servicios y necesidades de la población.

Lamentó que haya “deslindes” de parte de algunos ayuntamientos en el caso de la renovación de calles que hacen frontera, al considerar que no se arreglan ni renuevan pese a las necesidades de la población con la justificación de que ya no pertenecen al municipio.

“Que le entremos todos, de verdad es muy vergonzoso ver que hay calles que hacen frontera en los municipios y la mitad de ellas está pavimentada y la otra mitad no”.

Descarta fallas en recolección de basura

En San Pedro Tlaquepaque no hay problemas generalizados con el servicio de recolección de basura, aseguró Laura Imelda Pérez.

Reconoció que hay puntos donde puede haber afectaciones por la falta de recolección de basura por parte de los encargados del servicio; sin embargo, no está generalizado en todo San Pedro Tlaquepaque.

“En Tlaquepaque el problema no está tan generalizado en esta materia, sí tenemos colonias que denuncian la falta de recolección de basura, sí tenemos personas que dicen ‘que (el servicio) llega hasta esta calle y de ahí para allá nunca vienen’, pero no está tan generalizado”.

Lo que sí precisó Laura Imelda Pérez es que tienen conocimiento de que puede haber una sobreestimación de la basura que se recoge en todo el municipio, es decir, que se está invirtiendo más de lo que se debería en el servicio de recolección para Tlaquepaque.

Ante la propuesta para crear una Agencia Metropolitana de la Basura para los municipios de la ciudad, la morenista no descartó que se vayan a unir a ella, aunque debe de haber buenas propuestas.

“Estaremos viendo propuestas, no es inviable (la Agencia Metropolitana de la Basura), no estamos cerrados, estaremos viendo propuestas para no ir para atrás”.

Finalmente, Pérez Segura acusó que las concesionarias se han aprovechado de los otros municipios para generar contratos con ventajas para ellas y perjuicios para los gobiernos municipales.