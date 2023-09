Juanpa Zurita celebra su primer protagónico en la comedia romántica “¿Quieres Ser Mi Hijo?”

El pasado jueves 21 de septiembre se estrenó en ViX, la comedia romántica mexicana “¿Quieres Ser Mi Hijo?”, protagonizada por Ludwika Paleta, Juanpa Zurita, Yuriria del Valle, Harold Azuara, Hernán Mendoza y Andy Zuno, entre otros, cuya producción es dirigida por Ithzi Hurtado.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el también influencer y generador de contenido, Juanpa, quien celebra por partida doble, porque esta película es su primer protagónico en cine y porque el filme está en el primer lugar de audiencia en la plataforma a tan solo un día de haberse lanzado.

“Estoy bien contento, no me lo puedo creer. Es mi primer protagónico. Creo que tuve mucha suerte de caer en un buen guion y trabajar con una buena directora y una buena protagonista. Yo intenté cumplir mi parte y de verdad que estoy bien contento”.

“¿Quieres Ser Mi Hijo?”, cuenta la historia de “Lu” (Ludwika Paleta), una mujer conformista en sus cuarenta que un día descubre a su novio, con quien llevaba 15 años de relación, siéndole infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, “Lu” decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de 0, únicamente para descubrir que su nuevo vecino es “Javier” (Juanpa Zurita), un galán mujeriego de 23 años que siempre tiene fiesta y no la deja descansar.

Para conseguir el trabajo que siempre ha querido, “Lu” decide mentir en su entrevista de trabajo; ella dice que es una mujer de familia y que tiene un hijo de 19 años. Por si fuera poco, en la última prueba para ser contratada, “Lu” debe pasar un fin de semana con los directivos de la empresa y sus familias en Valle de Bravo. Desesperada, “Lu” le ofrece a “Javi” un trato: él se hace pasar por su hijo y a cambio ella le permite hacer todas las fiestas que quiera sin llamar a la policía. Lo que ninguno sabe es que, en ese fin de semana entre tanta mentira, surgirá un inesperado romance entre ellos, que los hará cuestionarse lo que realmente quieren en la vida.

Sobre cómo había imaginado que sería su incursión al cine, Juanpa expresa: “Siempre pensé que iba a suceder antes. Yo llevo como ocho años haciendo casting y siempre me veía haciendo a un adolescente muy energético en alguna película. Y por alguna razón siempre me vi en una cinta de comedia, sin duda, pero eso jamás pasó. También es bien difícil encontrar buenas comedias hoy en día, me parece que hay pocas películas que te generan risas. Y yo nunca hubiera pensado que sería un coprotagónico con Ludwika Paleta y que yo sería un chavo alternativo de alguna forma y que además tiene barba. Y tampoco me hubiera esperado que a pesar de que es una comedia, yo no soy el chistoso”.

Expresa que su personaje “Javi” tiene sus momentos divertidos, pero en general, para él, la comedia la tiene “Lu” y el personaje de “La Avispa” (Harold Azuara). “Y yo siempre hubiera pensado que yo hubiera sido ‘La Avispa’ en vez de ‘Javi’, pero ahora que ya sucedió, entiendes por qué pasan las cosas y puedes conectar mucho los puntos hacia atrás”.

“Javi” representa un catalizador en la vida de “Lu”, donde aunque ella tiene 20 años más que él, está encontrando su lugar en el mundo y él también lo está descubriendo con ella. “Hay dos catarsis, por un lado ‘Javi’ le hace darse cuenta a ‘Lu’ de lo que ella realmente es, la ayuda a derramar la gota en el vaso para que se despierte y se dé cuenta que es una chingona. Y él también estaba bastante perdidón, llevaba un rato intentando encontrarse y sacar esta parte más artística de él que no encontraba en ningún lado y lo logra a través de los sentimientos que desarrolla con ella”.

Comparte Juanpa que para él su personaje es como un alma vieja, “como que no se entiende bien con la gente de su generación, y así le pasa a mucha gente. Así que me encanta esta doble catarsis y el mensaje de la película que te dice que nunca es tarde para empezar”.

Sobre la química con Ludwika, destaca que al trabajar con ella “el 50% de la chamba está hecha, ella es espectacular, en tres segundos entra en personaje y en 30 segundos le pega a la frase. Entonces, solo me tocó cumplir con mi parte. Creo que la directora escribió muy bien la relación entre ‘Javi’ y ‘Lu’. Sobre todo porque la química es muy importante para la narrativa, porque si no crees que son una pareja, toda la película se cae”.

Por otro lado también el filme muestra que aún permean prejuicios sociales sobre las relaciones de pareja donde la mujer es mayor que el hombre y que eso aún sigue cuestionándose cuando a un hombre mayor que anda con una mujer menor, no se le recrimina. O que para ser exitoso en el trabajo debes estar casado y con hijos, porque si eres soltero o no los tienes, tal vez no sean tan responsable en lo profesional.

Juanpa está muy contento con los pasos que ha dado en el cine y ahora resalta que le gustaría producir sus propias películas, levantar los proyectos de otros mexicanos que tengan algo que contar, y también le gustaría volver a trabajar con Ithzi Hurtado, tal vez que ella dirigiera esos proyectos. Ahora viene una serie documental de aventura que hizo hace tiempo y que lleva por nombre “Carpe DM”.

MF