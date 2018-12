Juan Pablo Raba vive en un ''Distrito Salvaje''

El actor colombiano Juan Pablo Raba ha tenido un 2018 bastante movido. En Netflix estrenó “Distrito Salvaje”, sobre un contexto social y político tras la firma de la paz en Colombia.

Sobre cómo se sumó al proyecto, el actor platicó vía telefónica con este medio: “Conocí al creador del proyecto, Cristian Conti, nos conocimos en Los Ángeles hace tres años y medio. Me habló del proyecto, me pareció fascinante, desde el primer día: pero también me pareció muy difícil que alguien pudiera financiar esa idea. Y si se lograba sacar adelante tenía que ser abordado de una forma muy seria y con los más altos estándares de calidad en la industria. Así fue: el resultado final me tiene muy sorprendido”.

El estreno de la serie coincide con un momento histórico en Colombia, tras la firma de la paz: “Llega en un momento clave en la historia de mi país: recientemente se firmó el acuerdo de paz para terminar un conflicto armado de medio siglo. Nos ayuda mucho como sociedad poder contar esta historia de un guerrillero, de una persona, de un ser humano. A pesar de que la serie no aborda el problema de la guerra y el conflicto como tal, pero utiliza ese marco y habla de la vida de esa persona, sus situaciones y circunstancias que lo llevan a ser quien es y cómo trata de recuperar su rol dentro de la sociedad”.

El tema de la inclusión y la otredad está también presente en Buddha, su personaje dentro de “Six”, producción de History Channel: “Permanentemente hablamos sobre aprender a ponernos en los zapatos de otro. Pero con Buddha no es ponernos en sus zapatos, es ayudar a que las personas caminen en nuestros zapatos. Eso es la inclusión, la construcción real de puentes (ayudar a la gente a subir, a progresar y ser miembros útiles de la sociedad)”.

Estas temáticas coinciden con el gusto de Juan Pablo: “Soy cuidadoso al escoger mis proyectos: trato de que sean cosas que me llenen el alma. No en todos se reúnen todas las cualidades; me quedo con una cosa que me dijo Juliette Binoche cuando trabajamos en ‘Los 33’: ‘después de muchos años de carrera entendí que cuando tomo los papeles por las razones correctas, es cuando más aprendo’. Es dejarlo fluir, cuando aceptamos un papel con el alma es cuando más aprendemos… Es casi una terapia, llega el proyecto y hay algo que teníamos que aprender”.

De posibilidades y retos

El abanico de posibilidades del que puede elegir incluye papeles en español y en inglés, pues el actor ha tenido una exposición cada vez mayor. Sobre ese intercambio laboral entre culturas, Raba afirmó que es necesario: “Tenemos que nutrir: los dos lados del espectro se nutren uno del otro. En Latinoamérica tenemos que aprender a trabajar de forma estructurada, más organizada, como se trabaja en Estados Unidos. También las empresas estadounidenses les sirve el desparpajo, la alegría, la forma de trabajar que tenemos los latinoamericanos. Creo que por eso hay tanta gente filmando en México, en Colombia: quedan encantados, a pesar de las complejidades de los países. Es una forma refrescante de trabajar, de sacar adelante los proyectos”.

En cuanto a género, la constante es la acción tanto en “Distrito Salvaje” como en “Six”, e incluso en cintas recientes como “Peppermint”. Juan Pablo Raba dijo del tema: “A mí me gusta mucho la acción. Soy un ciclomontañista apasionado, la adrenalina forma parte de mi historia, de mi día a día. De los 10 a los 20 años estudié artes marciales, está presente de alguna forma. Me siento cómodo con ese elemento. La acción siempre ha sido parte de mi vida: los productores lo saben”.

Esta cualidad le ha facilitado adaptarse físicamente para sus personajes: “En el sentido físico es sencillo de alguna forma. Un reto grande fue con ‘Los 33’: soy una persona grande y me bajé hasta los 75 kilos, casi 20 kilos por debajo de mi peso (en ‘Six’ estaba en 95). Jugar con eso es interesante, pero es un reto porque requiere mucha disciplina”. Eso sí, la profundidad del personaje radica en su cualidad como histrión: “Los retos de los personajes son más emocionales, mentales: es tratar de encontrar la forma correcta de representarlos, de caminar, de hablar, de hacerlos reales”.

Entre sus múltiples actividades como actor, Juan Pablo deja un espacio para su familia con Mónica Fonseca: “El proyecto más grande es familiar: nació nuestra pequeña Josephine, estamos enfocados en su crianza, que su hermanito entienda que ya tiene una hermana”.

¿De qué va “Distrito Salvaje”?

Es la primera serie original de Netflix producida íntegramente en Colombia; narra la historia de un guerrillero colombiano -Juan Pablo- que escapa de la jungla tras la firma del Tratado de Paz Colombiano. Llega a Bogotá escapando de su pasado, para intentar reinsertarse en la sociedad y reconectarse con su familia.