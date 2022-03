Juan Pablo Medina narra su proceso de sanación tras perder una pierna

El actor mexicano, Juan Pablo Medina reapareció a través de una entrevista que le dio a la revista GQ México, la cual fue desarrollada por su amigo Óscar Uriel para la cápsula “Mis Colores”, en donde narra cómo fue el proceso desde el momento en el que se sintió mal hasta ahora que usa una prótesis de alta tecnología.

Recordó que el 15 de julio del 2021 se encontraba en llamado y después de comer se comenzó a sentir mal, pensó que se le iba a pasar de un momento a otro, pero no fue así, al grado de que tuvo que pedir a la producción que lo llevaran al hospital. Ingresó por intoxicación, pero el diagnóstico fue cambiando, tenía un dolor muy fuerte en el abdomen y al hacerle estudios descubrieron que tenía coágulos. Acota que le dio un infarto silencioso, es decir, un coágulo en el corazón hizo que “aventara coágulos por toda la arteria”.

Recuerda que fueron cuatro días muy fuertes, que cuando despertó estaba en una cama de hospital, por lo que no recuerda muchas cosas, le han contado que durante ese periodo él tenía mucho dolor. “Mi primera reacción fue que estaba encabronado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy jodiendo a la producción?”. Relata que su papá habló con él y Paulina Dávila, su novia, también, “entró y me echó un choro muy impresionante, pero sí cambió cosas en mi cabeza”.

Ella le dijo que él estaba en peligro y que si no ponía de su parte no iba a pasar nada, así que tuvo una nueva actitud ante lo que se venía. El hematólogo habló con él para explicarle que se haría todo lo posible siempre y cuando su vida no estuviera en riesgo, porque ya lo había estado, y le ofreció mantenerlo a salvo, pero para ello había que amputar una de las piernas.

¿Cómo se tomó la decisión? “Es muy cabrón estar en ese momento y tomar este tipo de decisiones. Hay diferentes tipos de amputaciones, y entre más arriba se vuelve más complicada la rehabilitación, y para ese entonces, también el dolor, y tienes que tomar decisiones, y yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar, que de despertar sin una pierna”. Resalta que antes de la amputación, tuvo una charla con un médico psiquiatra.

“Bajé de peso cabrón, no dormir hizo que me enflacara… estás en un lugar donde no quieres comer, lo que quieres es salir, no tenía fuerza para levantarme ni de la cama”, sin embargo, había que cambiar el chip, “todo tiene que ver dónde tienes la mente puesta y saber a dónde quieres ir, es muy complejo, es muy cabrón, pero afortunadamente tengo y tuve esa ayuda”.

"No tomaba terapias antes y ahora no voy a dejar la terapia por nada"

Resalta que la salud mental es muy importante, “no tomaba terapias antes y ahora no voy a dejar la terapia por nada”. Señala que la prótesis que usa tiene tecnología mecatrónica y que se está adaptando muy bien a ella, que incluso ya fue a jugar tenis, “voy a poder tener una vida normal y eso es todo”, sin embargo, sobre regresar a trabajar, destaca que lo hará hasta que se dé cuenta que ya está listo para hacerlo.

