Juan Magán trae el hit para celebrar Año Nuevo

El músico y cantante español radicado en República Dominicana, Juan Magán, lanzó un regalo de fin de año para su público global, se trata de su reciente tema “Muñequita linda” que realizó en colaboración con Deorro, MAKJ y también YFN Lucci. Una canción que presenta los sonidos de la música electrónica actual y los mezcla con una nueva interpretación de la joya del merengue tradicional de República Dominicana, “Los Algodones”.

“Era necesario cerrar el año con broche de fiesta, me apetecía mucho lanzar una canción con mucha energía, que reuniera los sabores latinos, pero también la música electrónica de todas partes del mundo. Yo siempre he buscado que el que ama la música pueda entender ese guiño a los sonidos latinos y quienes aman la música latina, les guste la electrónica, que todo el mundo pueda disfrutar una canción”, dice en entrevista Juan.

“Muñequita Linda” nace en la grabación de un documental en un lugar típico de República Dominicana. “Surgió de un documental que me graban a mí y ahí hay un señor tocando merengue clásico, típico. Entonces, me pidieron que hiciera una canción como de banda sonora de lo que estábamos grabando, que reuniese los ingredientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, hice una canción bien orgánica que luego les pasé a Deorro y MAKJ, ellos le dieron su toque más de ‘antro’, después YFN Lucci le agrega su parte en inglés para hacer la canción más global y que llegue a otros territorios en donde no hablan español, así que es una canción bien multicultural con muchos sabores, la gente se puede identificar con muchos lugares del mundo”.

Profeta fuera de casa

En este 2018 que ya casi termina, Juan Magán fue el artista más escuchado en Spotify España en este año, tuvo 600 millones de streams con sus canciones. Fueron 10 temas que estuvieron en las top charts en España y de esos, seis canciones en top charts mundiales a la misma vez. “Estoy muy contento de que a pesar de no vivir en mi país, sigan apoyándome tantísimo, ahí fue donde surgió mi popularidad, les agradezco mucho que sigan apoyándome, no solo soy el más escuchado en España, soy el artista español más escuchado en el mundo, en concreto, las puertas de México se abrieron hacia mí, es un país que te catapulta a muchas otras naciones de habla hispana”. En ese sentido, Juan se siente muy contento de la buena respuesta del público y de que la música latina en general esté cruzando fronteras, donde ahora mismo los músicos e intérpretes anglosajones quieren hacer música latina. “Estoy muy feliz, esto antes era muy difícil, y al día de hoy ya los artistas en inglés nos están volteando a ver a los hispanoparlantes. Hemos demostrado que hay un público bien amplio que sí le interesa la música latina y que nuestra alegría se puede contagiar a otros idiomas, ellos lo han entendido, se han dado cuenta de que es una realidad y por fin se están involucrando con nosotros para que los adentremos en nuestra cultura, me parece fenomenal”.

Un vistazo al mañana

Juan está preparando un nuevo material que saldrá durante 2019, “Muñequita linda” ha sido un regalo para finalizar el año. “Para mí el 2018 fue espectacular y si en 2019 me va igual, estaré feliz, no soy una persona que pida demasiado, me gusta mucho trabajar día a día, el próximo año espero que sea mucho mejor, llego con las pilas cargadas, con muy buenas noticias, yo me debo a mí público y a la industria musical”.

La deuda que tiene con Reik

Señala Juan que hay una canción con Reik que no ha podido salir por un tema de disqueras, “hay un lío con las compañías discográficas que yo no sé de qué manera se va a solucionar, pero espero que se pueda resolver, y si no, quedará ahí grabada y también la experiencia de haber trabajado con ellos, quienes son unos chicos espectaculares”.