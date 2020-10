Jos Canela emprende aventura en solitario

Tras pertenecer a la boy band mexicana CD9, que por varios años fue todo un fenómeno entre el público adolescente, Jos Canela, uno de los exintegrantes, emprende su carrera en solitario. Acaba de estrenar “Dime tú”, sencillo con el regresa al camino de la música esperando conquistar a nuevas audiencias, además de darle gusto a sus fieles fans que siguen su pista desde que estaba en la agrupación.

Comparte que se siente muy contento con esta nueva etapa y que su pasado con CD9 es imposible de borrar, se siente agradecido de la etapa que vivió con sus demás compañeros. “Fue hasta ahora la etapa más grande de mi vida y me ha dado todas las herramientas que ahorita puedo aplicar para seguir en la música, para seguir componiendo y sentirme seguro a la hora de entrar al estudio y grabar. Son momentos muy grandes que voy a tener en mi corazón. Y ahora estoy muy feliz por empezar esta nueva etapa, puedo decir que comencé con el pie derecho porque la gente me ha dado muchos mensajes de apoyo que me tranquilizan”.

Destaca además que la buena relación con sus compañeros de CD9 continúa, en el proceso de la salida del sencillo “Dime tú” estuvo charlando con Bryan y Freddy, de hecho, con este último estuvo escuchando música y obviamente su sencillo, su amigo y compañero le externó que estaba muy feliz por él y que también lo tomaba como inspiración para perseguir sus propios objetivos.

Adelanta que durante este tiempo que no estuvo en los reflectores, creó mucha música y que la letras que vienen son compuestas por él, “la gente me va a poder conocer de forma más personal leyendo y escuchando mis letras porque hay de todo, desde experiencias personales, hasta sentimientos que me están pasando en el momento, ese será el sello más importante en mi música”. Jos tiene un estudio con su amigo Kid Pistola, quien también ha estado detrás del proyecto sonoro del cantante.

En cuanto a si le dio miedo tomar la decisión de volverse solista, destaca que más bien estuvo expectante de la respuesta de sus seguidores. “Miedo de seguir dedicándome a la música no tuve. Nunca he dudado ni un segundo de seguir haciendo lo que me gusta, pero sí había nervios de cómo iba a reaccionar la gente con esta nueva etapa. Pensaba en si les iba a gustar o no, pero como estoy siendo honesto conmigo mismo y como le tengo mucho cariño a lo que he hecho y porque he trabajado tanto en esta nueva música, pues yo estoy orgulloso de eso, me gusta que la gente haya reaccionado bien y esa es la tranquilidad más grande que puedo tener ahorita”.

Finaliza al decir que está contento con los resultados hasta ahora y donde él decide lo que se hace con su proyecto, en relación a cómo serán los videos, cómo se va a vestir y demás, “son cosas nuevas para mí, pero me gusta que la gente a la hora de ver un video o de escuchar una canción, pueda ver completamente eso, como yo lo quería y lo tenía en la cabeza”. Jos promete mucha música que viene desde la sinceridad, de mostrarse tal cual es.

