Jorge Ortiz de Pinedo está de regreso con "La Familia de Diez"

Después de enfrentar problemas de salud por los que tuvo que usar un tanque de oxígeno, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo está de vuelta en el teatro con "La Familia de Diez".

"Es curioso lo que me pasó, me dio una fiebre muy alta que incluso estaba delirando. Me metieron a terapia intensiva, me diagnosticaron neumonía y tuve que estar una semana completa en el Hospital de Nutrición y después de eso, me mandaron cinco días al nivel de mar para poderme estabilizar", externó Ortiz de Pinedo.

Hoy en día el comediante dice estar más fuerte que nunca y con muchas ganas de seguir trabajando y sacar más proyectos adelante y sobre todo poder dar un poco de alegría a todo su público porque gracias a ellos es un hombre exitoso.

Una de las series de la televisión mexicana más divertidas de los últimos años: "La Familia De Diez", en donde se cuenta la historia de Plácido López (Jorge Ortiz de Pinedo), trata de sacar adelante a diez integrantes de su familia que viven en su departamento, ahora podrás disfrutarla en teatro.

Jorge y el resto del elenco invitan al público en general a que no se pierdan esta puesta en escena.

"La Familia De Diez" se presenta en el Teatro Royal Pedregal, ubicado en Periférico Sur 4363. Con funciones especiales de Semana Santa, estarán del 24 al 31 de marzo, y el 1 y 7 de abril con horarios de 16:00 y 19:00 horas, respectivamente.

GC