Jorge Mayorga hace del pop su canto insignia

La carrera solista de Jorge Mayorga va en ascenso y tras estrenar “Ya es tarde” como su sencillo debut, este tapatío avanza presentando su segunda propuesta: “Tal vez”, canción con la que no solo reafirma su visión hacia el camino pop que forja, sino también comparte a plenitud sus intereses como compositor con una lírica que expone parte de los procesos emocionales que lo motivan a marcar la diferencia en la industria musical con un estilo auténtico y bastante honesto.

“Le debo esta canción a la soledad que yo sentí y tenía en mi hogar hace un año que la escribí, tomé todo de la mejor manera. Ha sido un shock para mí, han sido un par de semanas abrumadoras, porque no creí que la recepción fuera tan buena”, puntualiza Jorge al resaltar el gran significado personal que “Tal vez” tiene en su vida y trayectoria, al ser una canción que abiertamente habla de las emociones más profundas.

“Espero que la gente lo sienta y pueda tomar de la misma manera, que les ayude a sanar y superar situaciones similares a las que yo he vivido y estoy viviendo. La recepción de todo el público, de todos mis seguidores y de la gente que está comenzando a conocer mi música ha sido bastante abrumadora, vamos con todo, cuando tienes una corazonada hay que seguirla”.

Con la mente en la meta

Aunque la pandemia ha significado un reto para la industria musical, Jorge Mayorga destaca el haberse enfocado en aprovechar las oportunidades que la situación presentó a través de las plataformas digitales, que han sido clave para llevar de manera inmediata su proyecto sonoro que rápidamente ha cautivado al público que han encontrado en esta propuesta un estilo que fusiona a lo mejor del pop, el ingenio orquestal y toques urbanos como el trap.

“Nosotros como artistas necesitamos seguir creando contenido, para mí fue muy importante lanzarme, porque ‘Tal vez’ es el segundo sencillo que lanzo como Jorge Mayorga, pero es el primero que lanzo masivamente (…) lo bonito de redes sociales es que puedes llegar por canales que menos esperabas, como artistas debemos dar difusión por donde se nos permita y esto ha sido un canal que ha abierto las fronteras para todos aquellos que no tenían los recursos, eso ,e da mucha equidad a las oportunidades”.

Estilo propio

Jorge Mayorga comparte que para él “Ariana Grande es una inspiración vocal, ella es una artista pop al 100 por ciento, pero tiene elementos digitales y de trap, un poco de rap en su nuevo disco, que me encanta y dije que quería hacer algo así, porque a pesar de que mi canción es muy trágica, muy triste y sobre todo es muy melancólica, quería darle una nueva visión. Como artista, como compositor, siempre busco que no solo la letra narre algo, si no que los personajes también sean los instrumentos”.

Conforme la situación de la pandemia se estabiliza, Jorge Mayorga ya analiza las posibilidades de emprender una presentación en compañía de su público confiando en que los protocolos sanitarios del momento sean adecuados, también visualizando la posibilidad de migrar al formato digital.

