Jorge García Castro, un tapatío en Hollywood

El productor tapatío de cine y televisión Jorge García Castro está de manteles largos, recientemente estrenó en salas de cine de Estados Unidos la cinta “In a Relationship”, protagonizada por Emma Roberts; además, en el verano del 2019 tendrá la premier de “The Haunting of Sharon Tate”, cuya protagonista es Hilary Duff, quien también es productora del filme.

“Salió la película ‘In a Relationship’ en Estados Unidos, es una comedia romántica de dos parejas en sus veintes y lo que la hace a la película más diferente es que es una comedia basada en situaciones donde te puedes identificar, ya sea con las situaciones o los personajes. No existe la persona mala o que hay algún propósito detrás de las cosas, son cosas reales que suceden”, dice en entrevista el productor. En el elenco, además de Emma, también participan Michael Angarano, Patrick Gibson y Dree Hemingway.

“Ahora estamos negociando para la distribución en México, queremos también hacer un lanzamiento relativamente grande. Estamos tratando de que el estreno sea alrededor de las fechas de San Valentín”.

Estreno para el verano

En tanto, el proyecto en el que participa Hilary Duff se basa en la actriz Sharon Tate, pues el próximo año es el 50 aniversario de la masacre del que fue víctima. Duff se mete en la piel de Tate, esta cinta se estrenará tanto en Estados Unidos como en México a principios del verano.

“La mayoría de los proyectos en los que estoy produciendo o involucrado, son proyectos en los que o yo desarrollo o busco a través de directores y actores con los cuales he llegado a hacer relaciones, también lo que las agencias de talento me mandan. Por ejemplo, en ‘In a Relationship’ fue un proyecto que me mandó uno de los agentes de talento con el que trabajo mucho, me envió el corto con Dakota Johnson y me gustó mucho, el director Sam Boyd nunca había hecho una película y la manera en la que dirigió y escribió el proyecto fue diferente, pero comercial, nos sentamos a platicar, le dije que quería hacer la cinta con su visión y tuve la fortuna de que me eligiera a mí para producir su película”, finaliza.

Trabajar como productor

La tarea de un productor en la industria del entretenimiento actualmente, para García Castro, es sostener, alimentar y reforzar el resultado de la visión que tiene un director con su proyecto, ya sea en cine o en televisión.

“Hay muchos tipos de productores, está el que se dedica a la producción física, estar en el set y encargarse de que haya todo lo que necesita el director, que es también parte de mi chamba, pero en lo que yo siento que es mi fuerte y en lo que me enfoco más es la parte creativa, elegir a un buen escritor para generar una buena idea para guion, elegir al director correcto para que lo ejecute y apoyar su visión creativa. Ahora lo que existe es que hay más oportunidades porque hay más compradores, estamos viviendo la época de oro de la televisión”.

Respecto al mercado mexicano, el productor opina que está en crecimiento, pero aún necesita de apoyos para poder abarcar más oportunidades: “Lo que nos falta en México es más apoyo de gobierno y más educación en cuanto a la industria, estamos todavía en una etapa de crecimiento en ese aspecto, vamos bien, obviamente hay varios incentivos fiscales, pero no son nada competitivos para el resto del mundo”.

En sus planes más cercanos está filmar una película en inglés con talento estadounidense en México y ¿por qué no? considerar a Jalisco como locación; igualmente, desarrolla la idea de un guion en español con su equipo de trabajo.

Saber más

Jorge tiene una empresa de representación de talento: Inclusion Management. Sigue trabajando con Netflix en el área de consultoría de efectos visuales. Puedes revisar sus proyectos en Instagram: @JorGarciaJor/ Twitter: @JorGarciaC.