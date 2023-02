Jorge Drexler y su apasionada batalla con la hoja en blanco

“Tinta y Tiempo” —álbum de Jorge Drexler publicado en abril del 2022— es un disco exitoso desde el ángulo en el que se le aprecie. Ganador de siete Latin Grammys en 2022, es una pieza sonora de 10 canciones de casi 35 minutos con una sonoridad suave, melódica y rítmica que te llega al corazón, pero cuyas letras hablan de la complejidad del ser humano, donde al mismo tiempo esa imperfección es belleza pura.

De hecho, este material también está nominado como Mejor álbum latino rock o alternativo, en los premios Grammy 2023 que serán entregados hoy, en la Arena Crypto.com de Los Ángeles, California.

Es así que en este viaje sonoro el músico uruguayo nos cuenta del amor, de sentir la piel del otro, de aprender una y otra vez, así como de los bloqueos creativos y mentales que se suelen tener en la vida, iniciando el viaje con una introducción llamada “El plan maestro” donde se cuenta cómo dos células originaron el sexo y el amor con la colaboración de Rubén Blades como una deidad, un ser omnipresente, este tema de hecho es coescrito por la astrofísica Alejandra Melfo, prima de Drexler.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Jorge Drexler desmenuza esta placa musical y también habla de la gira que lleva el nombre del disco, después de estar en Madrid, ahora le toca al público mexicano disfrutar de su música. La cita para Guadalajara es el próximo 18 de febrero, en el Teatro Diana, en punto de las 21:00 horas.

“Tanto el concierto que hice en Madrid, como los que voy a hacer en la Ciudad de México y Guadalajara son conciertos de una magnitud un poco diferente de lo que venía haciendo hasta ahora. En Madrid es la primera vez que hago una arena y en México voy a hacer por primera vez el Auditorio Nacional, en Guadalajara ya está todo vendido, así que vamos con una alegría en el cuerpo enorme. Y muy contento de que la adaptación de mi repertorio y de esta banda que tengo, a un formato más grande de concierto, haya significado ganar en festividad y colorido, pero sin perder intimidad, que es muy importante para mí”.

Jorge resalta que dentro del rango dinámico del espectáculo, quería que éste creciera, sin perder esa cercanía que él y su público disfrutan. “Intentamos no dejarnos arrastrar por el automatismo que produce ir a un sitio más grande, trabajamos con un sonido muy pulido e intentamos que vaya de lo expansivo, hasta el sonido de un teatro. Hay momentos de guitarra sola, momentos de mucho silencio y otros de mucha festividad, esperamos que también se reproduzcan en la gira mexicana. Guadalajara, Jalisco, siempre es una fiesta para nosotros”.

—“Tinta y Tiempo” desde lo sonoro y lo visual, representa una hoja en blanco, pero también hay tonos negros y rojos en la simbología y tipografía del mismo concepto, ¿cómo fue trasladar esto al escenario?

—(Sobre el rojo y el negro) esto no es intencional del diseñador y del iluminador. Lo que sí es intencional, es el hecho de mantener la figura de la hoja en blanco en el show en vivo. Igual que la portada del disco -sólo con relieve-, el escenario es una gran hoja blanco con el mínimo imprescindible de elementos que queremos llevar, intentando que no haya cables a la vista, pero sí que haya mucho vacío, simbolizando de alguna manera lo que es una hoja en blanco para un escritor, una especie de posibilidad absoluta, el potencial donde todo puede suceder y también el vértigo del infinito que produce ésta. Como todo puede ser, y uno tiene que elegirlo, es una presión muy grande que ejerce la hoja en blanco, presión de la que habitualmente ésta sale vencedora.

En mi caso, hemos presentado 10 canciones que representan 10 batallas ganadas de la hoja en blanco, pero por cada una de estas ganadas, hay 10 que se pierden. Entonces, es un homenaje a esa deidad que es para mí la hoja en blanco y con la cual uno tiene que congraciarse.

—A partir de esta experiencia que tienes como compositor, estas emociones que generas al estar frente a una hoja en blanco, ¿ya las dominas o las dejas fluir?

—No importa lo que yo quiera, aunque digamos que de repente yo quiera dominarlas. No son procesos ni emociones dominables las que se tienen en la composición, eso hay que saberlo muy bien asumir. Y de eso habla “Tinta y Tiempo”. “Esa voz yo no la comando”, dice la canción. Nunca sé ni porqué ni cuándo va a aparecer la canción, porque la voz de la escritura yo no la comando, y por eso también la canción dice que cuando me toca plasmar “lentamente lo que siento, yo me impaciento, y luego lo vuelvo a intentar”. Es tener la humildad de saber que es un proceso que tú no comandas.

Escuché decir alguna vez algo maravilloso a uno de mis héroes, Leonard Cohen, cuando le preguntaron qué sirve para componer, él dijo: “Nothing Works” (nada funciona). Él intentó escribir sobrio, borracho, intoxicado, dormido, sin dormir, en estado de agitación extrema, con el corazón roto, lleno de alegría, y ninguna de las cosas es una garantía para escribir, tienes que estar ahí presente para poder recibirlo cuando sucede, no se puede hacer una cita. Pero también hay que ponerse a trabajar, hace año y medio que no escribo ni un verso de canción, porque le tengo mucho respeto a la composición y no me gusta entrar a picotear. Entonces, sinceramente estoy esperando necesitar decir algo.

—Tiempo atrás, ¿sentías alguna presión constante por hacer un disco nuevo o crear letras nuevas en contrapunto de cómo se hace hoy la música? ¿Cómo has vivido ese proceso de maduración?

—Es más difícil para mí escribir canciones ahora que hace 30 años, cuando empecé, en el sentido de que cada vez me cuesta más, porque la motivación es como la masa muscular, después de los 40 se empieza a perder de alguna manera. Entonces, para que dé frutos algo, hay que hacer mucho más. Ya son más de 200 las canciones que tengo escritas para mí y para otras personas, o 300… no sé cuántas sean, no las he contado detenidamente todavía. Por eso, encontrar un hueco de algo que no hayas contado todavía, o una perspectiva nueva sobre algo que ya hayas hablado, es cada vez más difícil.

El disco estuvo muy cerca de no salir y en gran parte del álbum está narrada esa dificultad, dejar que la tinta y el tiempo hagan su trabajo más allá de la desazón y las expectativas que tiene uno, porque estas son compañeras muy inadecuadas para el proceso creativo, y yo las tuve que ir apagando una a una, no le recomiendo a nadie las expectativas. Hay que dejar fuera tus expectativas personales, las de tu equipo de trabajo y las de tu público, quedarte solo y desnudo con lo que tienes para decir, y comenzar a vestirte con cosas nuevas que vayas encontrando, desde la humildad del aprendiz… Y dejar la tentación de la gloria que tiene la consagración de la trayectoria, la edad y el prestigio, que como los premios, tienen que estar fuera de la habitación en la que se escribe.

—Pero alejarse de ese caos, te adentra en la armonía, ¿cómo fue generar esos sonidos melódicos del disco con la fuerza de las letras, por ejemplo en “Tocarte” (con C. Tangana) que es una letra muy sugestiva?

—“Tocarte” a mí también me gusta mucho. Cuando uno interactúa con músicos de otra generación y de otro estilo, como me pasó a mí con C. Tangana, todo el mundo enseguida piensa en ritmos, sonoridades contemporáneas y temáticas diferentes, pero en realidad, lo que más me impresiona del trabajo de Pucho (Tangana) es la capacidad melódico-rítmica que tiene y cómo a lo largo de la canción va evolucionando la melodía, cómo va relacionándose con la siguiente y con la anterior.

“Tocarte” tiene muchas cosas novedosas para mí en el sonido, la producción de mi hijo Pablo, la participación de Víctor Martínez en el lado flamenco que tiene el tema, es muy novedoso, pero sigue cumpliendo una de las premisas principales, que es la que me une a Pucho, que es hablar de lo que te pasa.

Una hoja en blanco con grandes artistas de por medio

Las canciones “Tocarte”, “Cinturón blanco” y “Tinta y Tiempo” a través de sus videoclips conforman una misma historia, cuya dirección creativa es de Joana Colomar. En el tema “¡Oh, Algoritmo!” colaboró con la artista israelí Noga Erez. Y además, Drexler destaca la gran labor y el trabajo de los músicos que lo acompañan sobre el escenario. “Me acompañan tres hombres y tres mujeres, cada una de ellas y de ellos, tiene su propio proyecto solista. Todos son artistas de mucho relieve en su género. Entonces, es un privilegio para mí que dejen de lado sus proyectos por unas semanas y me acompañen. Llevamos ya casi 50 conciertos juntos”.

¿Quién es Drexler?

Jorge Drexler es un compositor y cantante uruguayo con una larga trayectoria profesional vinculada a la música y a las artes. Médico de formación, en 1995 decidió dejar atrás su vida en Uruguay y viajar a España para dedicarse plenamente a la música y a la composición. En sus 30 años de carrera ha grabado 14 discos de estudio y ofrecido conciertos por todo el mundo. Con un perfil difícil de definir, sus textos, inspirados en diferentes áreas del conocimiento, son poliédricos y se sumergen en el mundo de la poesía o la ciencia por igual.

Premios importantes

Premio Oscar, Mejor canción original, en 2005, por “Al otro lado del río”.

> 13 Latin Grammys (2014, 2018, 2022).

Premio Goya (2011) por “Que el soneto nos tome por sorpresa”.

Biznaga de Plata por “Un instante preciso”.

“Tinta y Tiempo” está nominado en la categoría Best Latin Rock or Alternative Album en la edición 65 del Grammy, la cual se llevará a cabo hoy 5 de febrero.

Discografía

“La luz que sabe robar” (1992)

“Radar” (1994)

“Vaivén” (1996)

“Llueve” (1998)

“Frontera” (1999)

“Sea” (2001)

“Eco” (2004)

“Eco 2” (2005)

“12 Segundos de Oscuridad” (2006)

“Cara B” (2008)

“Amar la Trama” (2010)

“Bailar en la cueva” (2014)

“Salvavidas de hielo” (2017)

“Tinta y tiempo” (2022)

.