Jorge Ballina impartirá curso de escenografía teatral en el Conjunto Santander

Del 18 al 22 de septiembre de 16:00 a 20:00 horas, el arquitecto y escenógrafo Jorge Ballina, estará impartiendo un curso de escenografía teatral en la Sala 4 del Conjunto Santander. El costo de inscripción para los interesados es de 2,500 pesos por persona. El cupo es limitado.

Este curso tiene como objetivo desarrollar una mayor comprensión de lo que es la escenografía, cuál es su función en una producción de teatro, ópera o danza, y cómo se integra a los demás elementos de la puesta en escena.

EL INFORMADOR conversó con el creativo, quien refiere que este curso se divide en un marco teórico como primera fase y luego vienen dos talleres.

“Este es un curso que yo doy en la Ciudad de México y al interior de la República. Normalmente doy un curso teórico, que primero será éste y luego vienen otros dos prácticos con ejercicios a manera de taller. La primera fase es una introducción para explicar realmente qué es la escenografía teatral, para qué sirve dentro de la puesta en escena y cuál es el proceso de trabajo de diseño”.

Recuerda que anteriormente ya ha dado este curso en la ciudad un par de ocasiones, pero esto ya sucedió hace más de 10 años, en ese tiempo, como parte de una beca que tenía del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. “Y ahora me lo está pidiendo el Conjunto Santander y es para que lo reciba una nueva generación”.

¿Quiénes pueden acudir?

El evento es abierto al público, pero como está enfocado en hablar sobre lo que es la escenografía teatral, “está dirigido principalmente a dos tipos de persona, a quien sea que trabaje en teatro: directores, coreógrafos, actores, técnicos y gente que conozca el medio, pero que quiera saber más específicamente de la escenografía teatral y su función dentro de la puesta en escena, pero también lo pueden tomar arquitectos y diseñadores, así como artistas plásticos y visuales que quieran aplicar sus conocimientos en las artes escénicas en general”.

Señala que en esta fase teórica, hay una serie de conferencias con la participación de los alumnos, “es como una clase, veremos muchas fotografías, videos y ejemplos de diseños de puestas en escenas hablando de los diferentes temas que aborda el curso y que tienen que ver con los aspectos visuales de la escenografía, sobre cómo se diseña un espacio para las acciones específicas que suceden, la percepción de cómo el espectador recibe el diseño y cómo se integra la escenografía con los demás elementos del montaje”.

TAMBIÉN LEE: Taylor Swift arrasa en los MTV VMAs 2023

Aún no están definidas las fechas para las otras dos fases prácticas del curso, explica que esto se debe a que depende de cuánta gente se inscriba en la primera parte, “pues tienes que haber tomado este curso teórico para tomar los talleres. Los prácticos sí tienen requisitos porque necesitan tomarlos gente que sepa hacer una maqueta, dibujos o un modelo en una computadora. Entonces, no los puedo organizar hasta que yo no sepa de la gente que asistió, quién está interesado y quién tiene la capacidad para tomar los siguientes módulos”.

¿Quién es Jorge Ballina?

Jorge es de profesión arquitecto y resalta que lo que más le importa es el espacio. “Llevo ya más de 25 años diseñando escenografía para teatro, para ópera, danza, ballet y teatro musical”.

Ha hecho más de 120 diseños tanto en México como en el extranjero y ha trabajado por lo menos en 12 países, ha ganado tanto premios nacionales como internacionales. Ahora se encuentra trabajando en el montaje “Omphalos” de Damien Jalet, el cual se presentará en el Conjunto Santander los días 27 y 28 de octubre en la Sala Plácido Domingo, se trata de una pieza de arte contemporáneo, “así que aprovechando mi visita al Conjunto para supervisar la pintura de la escenografía, es que surge este contexto para dar este curso”.

YC