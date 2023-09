Este jueves 14 de septiembre se estrena la nueva miniserie de Netflix, “Las viudas de los jueves”, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, la cual es dirigida por Humberto Hinojosa (“Luis Miguel, La serie”) y encabezada por un elenco estelar que incluye a Irene Azuela, Alfonso Bassave, Omar Chaparro, Cassandra Ciangherotti, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo, Juan Pablo Medina, Sofía Sisniega, Gerardo Trejo Luna y Zuria Vega.

La adaptación corre a cargo de Gibrán Portela, Javier Peñalosa, Gabriela Vidal, María González de León y Marina Ríos. Mientras que las productoras ejecutivos son Mariana Aceves y Vanessa Castro. “Las viudas de los jueves” es una novela que Claudia escribió en el 2005 y que en el año 2009 tuvo una adaptación para cine a cargo de Marcelo Piñeyro, una producción realizada entre Argentina y España. Ahora llega la reversión mexicana a través de seis episodios, y a propósito, la escritora argentina habla con EL INFORMADOR sobre esta adaptación de su historia, ahora para la televisión.

“Estoy muy contenta. Tengo la sensación (de que la serie) la van a ver muchos mexicanos y que será de alguna manera la oportunidad de llegar a otros mexicanos que no han leído mis novelas, así es que eso me da mucha alegría”. Resalta que en esta miniserie no tuvo participación, pero sí recibió comunicación de los avances, “me iban haciendo preguntas e iba viendo el material, pero no participé en el trabajo”.

Resalta que ya ha visto varios capítulos de la serie. “Siempre que hay una adaptación de un texto mío, yo voy con mucha expectativa de ver qué se hizo con esa historia, no voy a buscar los parecidos con el libro, sino ver lo que salió de todo eso. Y lo que encontré me encantó. A los actores, a varios los conocía luego de haberlos visto en otras producciones, quedé contenta, me parece que es un elenco superajustado para contar esta historia, la cual funciona muy bien entre ellos, también”.

Sobre qué es lo que le parece atractivo de una adaptación para película a una que es para serie, responde: “Fundamentalmente tiene que cambiar la estructura, porque por la cantidad de capítulos, necesitas otro cierre en cada episodio, así como modificar las historias secundarias y manejar el suspenso de otra manera, pero los dos procesos (cine y TV) me gustaron mucho, son dos distintas formas de contar (una historia). Y son dos productos bien distintos, tanto el que hizo Marcelo Piñeyro con la cinta y el que ahora hizo Netflix con la miniserie, donde tanto los guionistas como el director, tuvieron una tarea adicional, que fue acercarlo a un proceso de 20 años después, porque no solo se trata de adaptar la historia a México donde podemos tener tanto similitudes como diferencias”.

Entonces, 20 años después había que aterrizar a la actualidad para ver cómo cambió el mundo, sobre todo, en relación con las mujeres que está muy representadas en las novelas. Ahora por ejemplo, existen las redes sociales, las cuales también impulsan un “estilo de vida ideal” donde caben las apariencias y el privilegio, sin embargo, las mismas problemáticas prevalecen. “Cuando hice la novela, pensaba que la situación que planteaba a lo mejor en unos años cambiaba para mejor y esto se vería como algo anacrónico, y sin embargo, fue todo lo contrario, países donde no existía este tipo de urbanización y tanta diferencia entre ricos y pobres, se acentuó más y no parece que vaya a cambiar en los próximos años, es triste porque no es el mundo más justo para todos nosotros, pero es lo que hay”.

También analiza que fue bueno escribir esta novela 20 años atrás, cuando todavía no evolucionaban tanto las redes sociales. “Yo a veces pienso que tuve suerte cuando escribía esta novela y no existían tanto las redes sociales, porque sostener todo esto (la trama) con ellas, se me hubiera hecho un enjambre la novela, porque los personajes viven de las apariencias y las redes sociales son apariencias”.

Claudia tiene un dominio de la escritura para narrar las relaciones humanas en halos de suspenso, drama y misterio. “A mí el suspenso me interesa muchísimo, en los guiones e historias que escribo, es esa manera de ir graduando la información sobre cuánto te cuento y cuánto no, para que sigas conmigo. Entonces, en general, las novelas que yo escribo tienen suspenso y creo que es una de las cosas que se mantuvo muy bien en la serie, los guionistas redoblaron el esfuerzo por mantenerlo”.

Claudia, finalmente, recordó que viene pronto el estreno en Netflix de la película “Elena sabe”, una adaptación de su novela y está en proceso otra serie con dos de sus tramas, “Tuya” y “El tiempo de las moscas”.

SINOPSIS

En “Los Altos de las Cascadas”, el selecto grupo de amigas, “Las viudas”, sus esposos e hijos llevan unas vidas perfectas: lujosas mansiones, canchas de tenis, incosteables relojes, las escuelas más exclusivas y… ¿los mejores vecinos? Al menos eso es lo que aparentan.

Ser admitido en este exclusivo residencial es ganarte la lotería, pero, si eres nuevo, serás el blanco de un absoluto escrutinio. Aquí las apariencias son la normalidad, y aunque el lujo y estilo de vida son de ensueño, el drama e hipocresía que los mantienen serán también sus verdugos, cuando una tragedia revele los secretos más oscuros de “Las viudas de los jueves”.

