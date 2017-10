"Jigsaw" encabeza la taquilla norteamericana previo a Halloween

"Jigsaw", una secuela de la saga de miedo "Saw", tomó la delantera en la taquilla norteamericana en su lanzamiento del fin de semana previo a Halloween, arrebatándole el primer lugar de otra película de terror, "¡Boo 2!", según cifras provisorias publicadas el domingo por la firma Exhibitor Relations.

El largometraje de Michael y Peter Spierig es una especie de "Saw 8", cuya trama retoma todos los engranajes que marcaron las siete películas de la franquicia, conducidos por el maquiavelismo del "asesino del rompecabezas" llamado Jigsaw. La película generó 16.2 millones de dólares en ingresos este fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá.

Perdiendo un lugar, "Boo 2!", del director Tyler Perry -quien también es el actor protagónico, guionista y productor de la película- recaudó 10 millones de dólares en su segunda semana en cartel, acumulando un total de 35.5 millones.

El thriller de ciencia ficción "Geostorm" también bajó un escalón, pero permanece en el podio, con 5,6 millones de dólares obtenidos este fin de semana y 13.7 millones en dos semanas.

"Happy Birthdead", otra película de terror, terminó en cuarto lugar con 5.1 millones de dólares embolsados en su tercera semana en la pantalla grande (48.3 millones desde su lanzamiento).

En quinto lugar, "Blade Runner 2049", secuela de la película de culto Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling, vio caer sus ingresos a 3.9 millones entre el viernes y el domingo, totalizando 81.3 millones en cuatro semanas.

Los diez primeros lugares se completan con:

6 - "Thank you for your service", con 3.7 millones de dólares en su fin de semana debut

7 - "Only the brave", con 3.4 millones (11.9 millones en dos semanas)

8 - "The Foreigner", con 3.2 millones (28.8 millones en su segunda semana)

9 - "Suburbicon", dirigida por George Clooney, con Matt Damon y Julianne Moore: 2.8 millones para su lanzamiento

10 - "It (Eso)", con 2.4 millones para su octava semana (323.7 millones en total)