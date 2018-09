Jet Jaguar, estridencia internacional

Ningún éxito en la trayectoria de Jet Jaguar es regalado y su vocalista, Maxx Mendoza, asegura que el brinco internacional que esta agrupación de heavy metal ha logrado para posicionarse en foros mundiales es el resultado de años de insistencia y no dejarse arrastrar por aquellos que no creyeron en su proyecto sonoro.

Aunque pareciera imposible que una banda surgida en 2014 llegara a compartir cartelera en los circuitos más celosos del metal, Jet Jaguar se defendió con sus garras para subirse a prestigiados escenarios como el Festival Wacken Open Air, en donde en 2017 lograron obtener su boleto tras ganar una competida convocatoria en la categoría “Metal Battle”, en donde un año antes habían quedado en el segundo lugar.

Desde su formación, esta banda conformada también por los guitarristas Sergio Güez y Diego Aragón y el baterista Jimmy Lozano, no ha parado de buscar nuevos escenarios y Guadalajara se ha convertido en una plaza importante para impulsar a la comunidad metalera desde el Festival Coordenada, foro en el que llegarán el próximo 20 de octubre.

“Hace año y medio estuvimos en Guadalajara en el Centro Histórico; había un festival gratuito y no sabíamos si atraeríamos a la gente y nos llevamos la sorpresa de que el público tapatío respondió muy bien a nuestra música, conseguimos mucha gente con apoyo, todos se querían tomar fotos con nosotros”.



Y van por más

Guadalajara no será el último paso en una gira que promete ser de ensueño. Además del Festival Coordenada, Jet Jaguar alista una presentación importante para el 25 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, foros nacionales que la banda ha ganado a pulso al demostrar que el heavy metal mexicano es tan poderoso y popular como otros géneros comerciales.

“Después de participar en Alemania en el Wacken Open Air, logramos un tour de 25 fechas en México y eso fue un parteaguas para Jet Jaguar, para decidir cuál sería el rumbo de la banda, a qué tipo de foro aspiraríamos. Nuestro proyecto está decidido a ofrecer shows de mayor calidad, también estuvimos en el Hell&Heaven en mayo pasado y eso nos reforzó, vamos a donde nos llame la gente”, explica Maxx Mendoza, originario de Oaxaca.

El vocalista destaca que pese a las condiciones austeras con las que inició la banda, el profesionalizar a Jet Jaguar ha sido clave para que la agrupación sea tomada con seriedad y respeto y ser considerada como una de las máximas exponentes actuales del heavy metal en México.

“Jet Jaguar ha pasado por cosas complejas, nosotros no nos quedamos conformes cuando recibimos un no como respuesta, luchamos hasta conseguir el sí, hasta obtener esa oportunidad. Hemos vivido desde que los promotores no creyeran en el proyecto, que otras agrupaciones piensen que hemos tenido todo muy fácil. Somos una banda guerrera, como vocalista yo no estoy con Jet Jaguar todo el tiempo, sólo nos reunimos cuando vamos de gira, la persistencia y responsabilidad han sido la diferencia para nosotros”.

Lo que sigue es el mundo

El viajar por Europa a países donde el heavy metal es respetado y proyectado con todo el formalismo y calidad de un show internacional, pone en la mira a Jet Jaguar como una banda dispuesta a conquistar otros territorios en los que saben que las agrupaciones rockeras mexicanas son recibidas y respaldadas ciegamente. “Ahora ye tenemos cuatro fechas otra vez en Europa para febrero de 2019 para estar en Alemania, Holanda y Bélgica, además de negociar aún en España y quizá también ir a Sudamérica que es un sueño para nosotros. Un reto para todo artista mexicano es que se amado en su propio país y que encabece las carteleras de festivales importantes en otros países”.