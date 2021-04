Jesús Zavala despide a su padre con emotivo post

El actor Jesús Zavala informó a sus seguidores que falleció su padre Florencio Zavala.

A través de una publicación en sus redes sociales, el actor mostró su tristeza por la partida de quien fuera "su ejemplo".

"No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, no se ni como poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos, realmente tuve al mejor, gracias por tu arte, por tu sabiduría y por siempre ser mi ejemplo, quedan esas charlas de horas, esos tequilas, esos viajes y todos los demás planes pendientes, espero seguir haciéndote sentir orgulloso, pinta desde el cielo que acá te veo, te amo apá", escribió Zavala.

No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, no se ni como poner en palabras... Publicado por Jesus Zavala MX en Jueves, 1 de abril de 2021

En la publicación Jesús compartió dos imágenes junto a su padre, la primera cuando era pequeño y la segunda es una fotografía reciente.

El post recibió más de siete mil reacciones en Facebook y decenas de comentarios de aliento y ánimo por parte de sus seguidores .